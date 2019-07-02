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hastalığı nedir? 'in yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığının belirtileri nelerdir?

Son zamanların en çok merak edilen hastalıklarından olan hastalığı özellikle ünlü şovmen,'in hastalığı olarak biliniyor ve merak ediliyor. Mehmet Ali Erbil'in 8 ay önce banyoda düşütükten sonra nükseden "Kaçış Sendromu" hastalığı tekrarlayan şoklarla kendini gösteren ve dünya üzerinde çok az görülen bir hastalık olarak biliniyor. Peki nedir? Kaçış Sendromu hastalığının belirtileri nedir? Kaçış Sendromu hastalığının tedavisi var mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve merak edilen Kaçış Sendromu hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:26
Kaçış Sendromu hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil'in yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığının belirtileri nelerdir?

Herkes Kaçış Sendromu hastalığını merak ediyor. Mehmet Ali Erbil'i 8 aydır ölümle burun buruna getiren Kaçış Sendromu hastalığı son zamanların en çok konuşulan ve merak edilen hastalıklarından oldu. Peki nedir bu Kaçış Sendromu hastalığı? Nasıl belirtiler gösteriyor ve Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan kişiler neler yaşıyor? İşte Mehmet Ali Erbil'in de yakalandığı dünya üzerinde az görülen Kaçış Sendromu hastalığı ile ilgili her şey...

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.

Atakların ne zaman ortaya çıktığı gözlenmeyen kaçış sendromu hastalığı, kişinin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Birden bire ortaya çıkan krizlerin ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Hastalığın ilerlemesi iç organları olumsuz olarak etkiler. Atakların başlamasıyla kan içerisinde protein ve mineraller dışarıya sızmaya başlar. Bu ise organların beslenemeyip fonksiyonlarını bozmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu belirtileri, grip hastalığına benzer belirtiler göstermektedir. Gripte görülen yorgunluk, ateş gibi belirtilerin hastada görülmesinden kısa bir süre sonra krizler ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri olarak; ateş, halsizlik, bacaklarda şiddetli ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı sayılabilir. Bu belirtilerin görülmesi sonrasında bir uzmana gitmek en iyisi olacaktır. Çünkü hastalığın geç kontrole alınması sonucunda başta böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu hastalıkta senede bir ölüm ile sonuçlandığı görülmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Günümüzde daha sık görülmeye başlanan kaçış sendromu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Fakat şu ana kadar kesin bir tedavi bulunmamıştır. Hastalığın da tam olarak nedeni bilinmemektedir. Kaçış sendromu hastalığında kriz oluşumu önlenmesi için üst solunum yolu tedavisindeki ilaçlar, astım, bronşit ilaçları verilmektedir. Bu ilaçlar ise sadece krizi önlemek içindir. Kesin bir iyileşme sağlamamaktadır.

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