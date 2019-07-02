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faydalarıyla şaşırtıyor! İşte yeşil biberin ...

Besinlerin sağlığımız açısından birçok faydası bulunuyor. ve içeren besinleri günlük hayatta tükettiğimizde sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Hem sağlığını korumak hem de yapmak isteyenler için bu metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Kanserden mide hastalıklarına kadar şifa dağıtan bir besin olan biber faydalarıyla şaşırtıyor. İşte biberin mucizevi ...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:46
Yeşil biber faydalarıyla şaşırtıyor! İşte yeşil biberin faydaları...

KANSER TÜRÜNE KADAR ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

Diyetisyen Zeynep Bilgin, Samandağ biberinin başta metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Bilgin, biberin aynı zamanda mide salgılarını artırdığından midede sindirimi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarından, birçok kanser türüne kadar önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini de dengeliyor.

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Yeşil biber faydalarıyla şaşırtıyor! İşte yeşil biberin faydaları...
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