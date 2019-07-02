Yeşil biber faydalarıyla şaşırtıyor! İşte yeşil biberin faydaları...

KANSER TÜRÜNE KADAR ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

Diyetisyen Zeynep Bilgin, Samandağ biberinin başta metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Bilgin, biberin aynı zamanda mide salgılarını artırdığından midede sindirimi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarından, birçok kanser türüne kadar önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini de dengeliyor.