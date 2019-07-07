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() nedir? belirtileri nelerdir?

Dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda görülen hastalık türüdür. Hastalığın nedeni insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması, ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesidir. Peki nedenleri nelerdir? Diyabet nasıl ortaya çıkar? İişte ...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 16:11
Diyabet (şeker hastalığı) nedir? Diyabetin belirtileri nelerdir?

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR?

Halk arasında genel olarak olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz () seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

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Diyabet (şeker hastalığı) nedir? Diyabetin belirtileri nelerdir?
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