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Eti mangal için marine etmek doğru mu? Sağlıklı bir mangal keyfi için bu kurallara dikkat!
Eti mangal için marine etmek doğru mu? Sağlıklı bir mangal keyfi için bu kurallara dikkat!
Yaz denilince akla ilk gelen aktivitelerden biri de hiç kuşkusuz pikniktir. Piknik kültürünün demirbaşı mangal ise vazgeçilmezlerden. Havaların ısınmasıyla birlikte mangal severlerin sezonu başladı bile. Ancak mangal yapmak isteyenlerin sağlıklarını korumak için bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü doğru pişirme yöntemlerine uyulmadığı takdirde mangal keyfi; sağlığı tehdit eden, kanserojen bir riske dönüşüyor. Mesela mangal yaparken eti marine etmek doğru mu? Mangal ateşi ete ne kadar mesafede olmalı? Mangal etine limon sıkılır mı? Mangalda tavuk eti mi yoksa kırmızı et mi daha sağlıklı? İşte tüm bu merak edilen soruları Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, sağlıklı ve lezzetli bir mangal için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek cevapladı...
Giriş Tarihi: 8.7.2019 10:19Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 10:24
Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, sağlıklı ve lezzetli bir mangal keyfi için mangal severlere önerilerde bulundu. İşte mangal yaparken dikkat edilmesi gerekenler...