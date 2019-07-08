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şaşırtıyor! Herkes tarafında sevilen vücuttaki iltihabı söküp atıyor!

Herkesin severek tükettiği besinlerden olan , lezzetli olmasının yanı sıra serinletici etkisiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden biri. Karpuzun yüzde 92'si sudan oluşuyor bu sayede vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor. Birçok faydasının yanı sıra mucize karpuz, düşük kalorili ve tok tutan özelliğe sahip olduğu için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ancak bu besini tüketirken dikkat! Şeker oranı yüksek olması nedeniyle karpuzda porsiyon miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. neler? Karpuz hangi hastalıklara ? Karpuzun kalorisi ne kadar? Karpuz ne kadar tüketilmeli? yapılır mı? Karpuz zayıflatır mı? , karpuzun 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. İşte süper besin karpuzun ...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 11:09
Karpuzun faydaları şaşırtıyor! Herkes tarafında sevilen besin karpuz vücuttaki iltihabı söküp atıyor!

özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, " ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor." diyor.

İŞTE KARPUZUN 8 FAYDASI!

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Karpuzun faydaları şaşırtıyor! Herkes tarafında sevilen besin karpuz vücuttaki iltihabı söküp atıyor!
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