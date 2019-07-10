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Diş sağlığını koruyan sizi şaşırtacak! İşte ...

Sağlıksız besinleri tercih eden hızlı, pratik, atıştırarak ayaküstü yemek yeme trendi tüm dünyayı ele geçirdi. Son yıllarda gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde, diyet ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklarda bir artış görülmektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlerden ötürü, dünya çapında değişen tüketimi trendi; günümüzde doymuş yağ ve şekerden zengin, enerji verici diyetin ağırlık kazandığını, taze sebze ve meyve tüketimi ile kompleks karbonhidrat ve lifli gıdaların alımının azaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz durumu yönünden, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Raporuna göre; ülkemizde sıklıkla görülen beslenmeye bağlı sorunların içinde, diş çürükleri de yer almaktadır. Peki diş sağlığını koruyan yok mu? Tabiki var. Haberimizde dişlerin çürümesini önleyen besinleri ve diş sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmanız gerektiği bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 11:29
Diş sağlığını koruyan besinler sizi şaşırtacak! İşte dişlerin çürümesini önleyen süper besinler...

" alışkanlıklarının, ağız sağlığı üzerindeki rolü büyüktür" diyen Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, diş dostu yiyecekleri açıkladı!

İŞTE DİŞ DOSTU BESİNLER

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Diş sağlığını koruyan besinler sizi şaşırtacak! İşte dişlerin çürümesini önleyen süper besinler...
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