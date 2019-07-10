Diş sağlığını koruyan besinler sizi şaşırtacak! İşte dişlerin çürümesini önleyen süper besinler...

Sağlıksız besinleri tercih eden hızlı, pratik, atıştırarak ayaküstü yemek yeme trendi tüm dünyayı ele geçirdi. Son yıllarda gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde, diyet ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklarda bir artış görülmektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlerden ötürü, dünya çapında değişen besin tüketimi trendi; günümüzde doymuş yağ ve şekerden zengin, enerji verici diyetin ağırlık kazandığını, taze sebze ve meyve tüketimi ile kompleks karbonhidrat ve lifli gıdaların alımının azaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz beslenme durumu yönünden, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporuna göre; ülkemizde sıklıkla görülen beslenmeye bağlı sorunların içinde, diş çürükleri de yer almaktadır. Peki diş sağlığını koruyan besinler yok mu? Tabiki var. Haberimizde dişlerin çürümesini önleyen besinleri ve diş sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmanız gerektiği bulabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:09Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 11:29
"Beslenme alışkanlıklarının, ağız sağlığı üzerindeki rolü büyüktür" diyen Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, diş dostu yiyecekleri açıkladı!