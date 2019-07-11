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bozduran 6 sebebe dikkat

yapmaya başlamak zor olduğu kadar diyeti bozmak bir o kadar kolay olabiliyor. Diyetisyen Ezgi Mısırlı, bozduran sebeplere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.Birçok kişi tarafından bilinen Ezgi Mısırlı, bir sonraki diyet tecrübenizde 6 kurala dikkat edilmesini önerdi. Peki diyet bozduran sebepler nelerdir? İşte uzak durmamız gereken diyeti bozmamıza neden olan 6 sebep...

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 10:53
Diyet bozduran 6 sebebe dikkat

Mısırlı, böylece çok daha sürekli ve efektif bir deneyimi yaşanmış olacağını ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu:

Ara öğün yapmak: Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masa başı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masa başı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

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Diyet bozduran 6 sebebe dikkat
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