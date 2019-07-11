Diyet bozduran 6 sebebe dikkat

Mısırlı, böylece çok daha sürekli ve efektif bir diyet deneyimi yaşanmış olacağını ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu:

Ara öğün yapmak: Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masa başı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masa başı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.