En fazla demir bu besinde var! Mucize besinler kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Tok kalmanızı sağlamak için çiğ kuru yemişler, tatlı ihtiyacını gidermek için de kuru meyveler tercih etmeniz gereken iki önemli yiyecek.

Kuru yemişlerin sağlığımıza en büyük katkısı içlerinde bulunan benzersiz yağ asitleri. Bu yağ asitleri sayesinde kalbi koruyorlar. Kuru meyveler de vücudun enerji depolarının korunmasında süper güç görevi görüyor.

Ayrıca çiğ kuru yemişler; E, K, B1, folik asit vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır, selenyum mineralleri, antioksidanlar, fitoesteroller ve diyet lifleri bakımından zengindir.