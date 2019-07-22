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En fazla demir bu besinde var! Mucize ve kuru meyvelerin şaşırtıyor!

yani düzenli ve sağlıklı besinlerin bir denge ve bütünlük içinde tüketilmesi, her besinden kararında tüketilmesi akıllara ilk gelen şey. Peki sağlıklı ve dengeli beslenmede nelere dikkat edilmelidir? Bu doğrultuda tok tutan ve tatlı ihtiyacını karşılayan çiğ kuru yemişler ile kuru meyveler öne çıkıyor. Peki en sağlıklı olarak hangi ve kuru meyveleri tercih etmeliyiz? Demir deposu olan kuru yemişler hangileri? Mucize kuru yemiş ve meyvelerin neler? İşte 'in ara öğün olarak da tüketilmesini önerdiği kuru yemiş ve kuru meyveler...

Giriş Tarihi: 22.7.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 10:36
En fazla demir bu besinde var! Mucize besinler kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Tok kalmanızı sağlamak için çiğ kuru yemişler, tatlı ihtiyacını gidermek için de kuru meyveler tercih etmeniz gereken iki önemli yiyecek.

Kuru yemişlerin sağlığımıza en büyük katkısı içlerinde bulunan benzersiz yağ asitleri. Bu yağ asitleri sayesinde kalbi koruyorlar. Kuru meyveler de vücudun enerji depolarının korunmasında süper güç görevi görüyor.
Ayrıca çiğ kuru yemişler; E, K, B1, folik asit vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır, selenyum mineralleri, antioksidanlar, fitoesteroller ve diyet lifleri bakımından zengindir.

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En fazla demir bu besinde var! Mucize besinler kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!
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