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yedikten sonra mutlaka bunu yapın! İşte erik yemenin dişe zararları

, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri. Uzmanlar erik yedikten sonra yapılması gerekenler hakkında ipuçları verdi. Özellikle de ekşi ve şekerli besinler ile gazla içecekleri tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamama konusunda uyarılarda bulundu. İşte erik yedikten sonra ne yapmalıyız sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 09:19
Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın! İşte erik yemenin dişe zararları

37 KAT DAHA FAZLA DİŞ EROZYONU

Taze meyve, bazı bitkisel çaylar gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, asitli içecekler, ekşi veya şekerli yiyecekler de diş erozyonuna neden olur. Yapılan bir araştırmada, günde iki kereden fazla narenciye tüketenlerin, sık narenciye tüketmeyenlere göre 37 kat daha fazla diş erozyonu riski ile karşı karşıya olduğu sonucu ortaya çıkarıldı. Ayrıca elma sirkesi veya sporcu içeceklerini haftada bir veya daha fazla tüketenler ile her gün gazlı içecek tüketenler de risk grubunda yer alıyor. Bu alışkanlıklar, dişlerde asit erozyonu olasılığını 4-10 kat arasında daha fazla artırıyor.

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Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın! İşte erik yemenin dişe zararları
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