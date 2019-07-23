Ginseng faydaları nelerdir? Ginseng nedir, nasıl kullanılır?

Cennet kökü ve dünya harikası olarak bilinen Ginseng faydaları trend başlıklar arasındaki yerini koruyor. Duygusal stres, fiziksel yorgunluk ve bitkinlik yaşayanlara deva olan Ginseng yararlarını saymakla bitmiyor. Kansere karşı koruyor. Birçok kanser türünün riskini azaltarak vitamin ve minerallerde önemli rol oynuyor. Peki Ginseng faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

GİNSENG NEDİR?

Ginseng eski zamanlardan bu yana bitkilerin kralı, cennet kökü ve dünya harikası olarak adlandırılır. Çin, Kore ve Hindistan'da binlerce yıldır kullanılmaktadır.

Panax ginseng Asya'dan çıkan belki de en ünlü şifalı bitkidir. Kuzey Amerika'daki muadili olan Panax quinquefolius daha sonra keşfedilmiş olsa da benzer etkilere sahiptir. Eski Hint metinlerinde ginsengin sihirli özelliklere sahip yaşam verici bir bitki olduğu söylenir.

GİNSENG FAYDALARI NELERDİR?

Ginseng en çok cinsel faydaları için tüketiliyor. Bilimsel araştırmalar, bu mucize bitkinin sertleşme sorunu tedavisi için faydalı bir alternatif olduğunu gösteriyor. Kan damarları ve dokulardaki oksidatif strese karşı koruyarak ve nitrik oksit üretimini arttırarak erkeklerde cinsel sağlığı koruyor, sertleşme sorununa tedavi sunuyor.

Baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Kötü kolesterolü dengeleyici özelliği vardır.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır. Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

İyi bir antioksidan. Bu özelliği sayesinde inflamasyonu önlüyor ve hücrelerin antioksidan kapasitesini arttırıyor.

Kansere karşı koruyor. Birçok kanser türünün riskini azaltıyor. Ginsenositler anormal hücre oluşumunu ve çoğalmasını önlüyor. Bu belki de Ginseng faydaları arasında en önemlilerinden biri.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bilimsel araştırmalar, bağışıklık işlevlerinin daha iyi çalışması gerektiğini gösteriyor. Ginseng faydaları arasında en önemlilerinden biri de bu.

Enerjinizi yükseltir, yorgunluğu alır. Vücudun enerji seviyesini arttırdığı ve yorgunluk ile mücadele ettiği biliniyor. Bunu, oksidatif hasarı azaltarak ve hücre içindeki enerji üretimini çoğaltarak yapıyor.

Beyni, hafızayı güçlendirir, psikolojinizi iyileştirir. Bazı bilimsel çalışmalar içerdiği ginsenosit ve K bileşeni gibi maddeler sayesinde beyni koruduğunu gösteriyor. Ancak bu faydaların ortaya çıkması için en az 8 hafta düzenli kullanım gerekiyor.

Kan şekerini düşürür, diyabet hastalarını korur. Ginseng faydaları arasında bir diğer dikkat çekici nokta da, diyabet hastası olan ve olmayan kişilerdeki kan şekerini düşürme etkisi. Hem Amerikan hem Asya Pankreatik hücre işlevini iyileştirdiği, insülin üretimini ve kan şekerinin dokularca alınmasını teşvik ettiği bilimsel olarak ispatlanmış durumda.