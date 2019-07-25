Sudoku çözmenin faydaları nelerdir? Sudoku’nun sağlığa yararları

Sudoku her geçen gün popülerleşen bir zeka oyunudur ve metroda, parkta veya otobüste rahatça oynayabileceğiniz ya da çözebileceğiniz bir oyundur. Sudoku her şeyden önce hafızanızı geliştirir. Sudoku oynarken hafıza ve mantık yan yana çalışır. Bir sonraki boşluğu bulmak için mantığımızı kullandığımızda, rakamları ezberlemek için hafızamızı kullanırız.

Bir bulmacayı çözerken mantıklı düşünme sürecinizi pratik etmeye devam eder ve sonunda sayı becerilerinizi geliştirir.

Beyninizi aktif tutarak Alzheimer geliştirme şansını azaltır.

Beyniniz, işleri hızlı bir şekilde yapmayı Sudoku sayesinde öğrenir. Sadece Sudoku oynamak ilginç değil, aynı zamanda zaman duygunuzu arttırmanıza da yardımcı oluyor. Karar vermeyi ve daha az tereddüt etmeden aksiyon almayı öğreneceksiniz.

Konsantrasyon gücünüzü arttırır. Sudoku, oyuncuların stratejik düşünmelerini ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmelerini gerektirir. Oyunun ortasında oynamayı bıraktığınızda, konsantrasyon gücünüzü geliştirmenize ve yeniden odaklama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olan tüm düşünme sürecine başlamanız gerekir.

Sudoku mutlu hissettirir. Sudoku, bir bulmacayı çözebildiğiniz zaman size başarı hissi verir, özellikle de bilmece zor bir iştir.

Sudoku'yu daha sık oynayarak bulmacayı daha hızlı çözebilir ve sonunda daha zor bir seviyeye ilerleyebilirsiniz. Zihninizi geliştirin, daha mutlu ve daha akıllı olacaksınız. Bundan sonra, her gün Sudoku oynamak için biraz zaman ayırın!