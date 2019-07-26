Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir? İşte karaciğer kanserine neden olan etkenler...

Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın altında ve midenin üstünde yer alan ve boyutu yaşla ve cinsiyetle değişmekle birlikte futbol topu büyüklüğünde bir organdır. Karaciğer vücudumuzda hayati öneme sahip bir organdır. Yokluğunda yaşayamayız. Böbrekte olduğu gibi karaciğer için geliştirilmiş olan bir dializ benzeri sistemde maalesef hala icat edilebilmiş değil. Karaciğer vücudumuzda sindirim, detoksifikasyon, vücut için gerekli yapıların üretimi veya dönüştürülmesi, savunma sistemi ve kanamanın durdurulması gibi bir sürü fonksiyonu vardır.