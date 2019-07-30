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nasıl geçer?

olarak üretilen dışkı miktarının artış göstermesi ile birlikte dışkı kıvamının bozularak sulu ve yumuşak bir görüntü alması olarak tanımlanan dışkı, özellikle anne sütü ile beslenen bebeklerde zaman zaman ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde günde 5-6 kez dışkılama normal sayılır. Bu sayı geçiş döneminde 10’u bulabilir. Daha sonraki dönemde bebekler, 1. Yaşlarını bitirene kadar günde 2-3 kez dışkı yaparlar. Günlük dışkılama sayısının bu sayıların üstüne çıkması halinde bir problemden söz edilebilir. Sayının artmasının yanı sıra dışkının kıvamının bozulması ishal göstergesidir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak bu problemi nasıl gidereceğini merak eden ebeveynler, nasıl geçer sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:19
Bebeklerde ishal nasıl geçer?

İshale yol açan faktörlerin başında enfeksiyon gelir. Kullanılan ve içilen sudaki bakteriler, antihijyenik koşullar, yemek ve mamaların hijyen koşullarının dışında hazırlanması, bebeğin bakımını üstlenen kişinin hijyen kurallarına dikkat etmemesi enfeksiyon kaynaklı ishali doğurur. Özellikle temizlik konusunda bilinçli olmak ve bebeğin virüslere maruz kalmasını önlemek ishalin önüne geçerken ishalin giderilmesi ve dışkının normal bir kıvam almasını sağlamak da mümkündür.

Bebeklerde ishal nasıl geçer?

  • Henüz katı gıdaya geçmemiş, yalnızca anne sütüyle beslenen bebek sürekli emzirilmelidir. Bebek, ishal sebebiyle kaybettiği sıvı miktarını bu şekilde geri kazanabilir.
  • Katı gıdaya geçiş yapmış olan bebeklerde haşlanmış patates ve haşlanmış havuç tüketilmesi ishale iyi gelir.
  • İshal durana kadar bebeğe lif oranı yüksek sebzeler verilmemelidir. Lif oranı yüksek sebzeler bağırsakların çalışmasını hızlandırarak ishal sürecinin uzamasına sebep olur.
  • Muz ve nişastalı besinler tüketmek ishali keser.
  • Papatya çayı ishale iyi gelerek bebeğin rahatlamasını sağlayacaktır.

Hangi durumda mutlaka hastaneye gidilmelidir?

  • Bebeğin dışkısında kan olması
  • Bebeğin ateşinin 39 derecenin üstüne çıkması
  • Bebeğin idrarında önemli ölçüde azalma olması
  • Bebeğin kilosunda önemli ölçüde azalma olması
  • Bebekte iştahsızlık söz konusu ise
  • Kusma gibi problemler meydana geliyorsa

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Bebeklerde ishal nasıl geçer?
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