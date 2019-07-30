İshale yol açan faktörlerin başında enfeksiyon gelir. Kullanılan ve içilen sudaki bakteriler, antihijyenik koşullar, yemek ve mamaların hijyen koşullarının dışında hazırlanması, bebeğin bakımını üstlenen kişinin hijyen kurallarına dikkat etmemesi enfeksiyon kaynaklı ishali doğurur. Özellikle temizlik konusunda bilinçli olmak ve bebeğin virüslere maruz kalmasını önlemek ishalin önüne geçerken ishalin giderilmesi ve dışkının normal bir kıvam almasını sağlamak da mümkündür.

Bebeklerde ishal nasıl geçer?

Henüz katı gıdaya geçmemiş, yalnızca anne sütüyle beslenen bebek sürekli emzirilmelidir. Bebek, ishal sebebiyle kaybettiği sıvı miktarını bu şekilde geri kazanabilir.

Katı gıdaya geçiş yapmış olan bebeklerde haşlanmış patates ve haşlanmış havuç tüketilmesi ishale iyi gelir.

İshal durana kadar bebeğe lif oranı yüksek sebzeler verilmemelidir. Lif oranı yüksek sebzeler bağırsakların çalışmasını hızlandırarak ishal sürecinin uzamasına sebep olur.

Muz ve nişastalı besinler tüketmek ishali keser.

Papatya çayı ishale iyi gelerek bebeğin rahatlamasını sağlayacaktır.

Hangi durumda mutlaka hastaneye gidilmelidir?

Bebeğin dışkısında kan olması

Bebeğin ateşinin 39 derecenin üstüne çıkması

Bebeğin idrarında önemli ölçüde azalma olması

Bebeğin kilosunda önemli ölçüde azalma olması

Bebekte iştahsızlık söz konusu ise

Kusma gibi problemler meydana geliyorsa