Diş eti iltihabı nasıl geçer sorusu en temelde şu şekilde cevaplanır: Ağız bölgesinde meydana gelmesi muhtemel iltihap ve benzeri sorunların ortaya çıkmaması adına öncelikle ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir.

Diş temizliği

Dişler, günde iki kez olmak üzere, damak yapısına uygun bir diş fırçası ile iyice temizlenmelidir. Aynı zamanda plak önleyici florür içeren diş macunu kullanılması, bakterilerin yarattığı hasarı önler. Bununla birlikte antibakteriyel özellikte ağız bakım suyu da diş eti iltihabını önlemek noktasında etkilidir.

İlaç tedavisi

Diş etinde meydana gelen iltihap problemi, yavaş salınımlı antiseptik gargaralar ve tabletler ile giderilebilir.

Cerrahi müdahale

Bazı durumlarda iltihabın giderilmesi için diş taşlarının temizlenmesine ve kök düzelte yöntemi ile iltihabın sonlandırılmasına ihtiyaç duyulur. Cerrahi müdahale ile sağlıksız diş ve diş eti dokusu düzeltilir.