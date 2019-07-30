Düzenli yüzmenin kalp sağlığına etkileri şaşırtıyor!

Her yaş grubu kolayca yapabiliyor

Kardiyo egzersizleri vücuttaki yağ oranını azaltan egzersizlerdir. Koşmak, yürümek, yüzmek, bisiklete binmek kardiyo egzersizleri arasında yer almaktadır. Yüzme, yaz mevsiminde havanın sıcak olmasından dolayı tercih edilmektedir. Her yaştan insanın rahatça yapabileceği bir egzersizdir. Kara sporlarında yaşanan zorlanma suda yaşanmayacağı için küçük, büyük, kilolu ya da zayıf herkesin rahat bir şekilde yapabileceği bir spor dalıdır. Küçük çocuklar 4 yaşından itibaren yüzmeye başlayabilmektedir.