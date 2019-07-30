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Düzenli yüzmenin kalp sağlığına etkileri şaşırtıyor!

Yaz mevsimin gelmesiyle tatile çıkan ya da hafta sonlarını değerlendiren pek çok insan bol bol yüzmeye gidiyor. sadece yazları ve tatilde yapılabilen bir aktivite gibi görülüyor. Oysa düzenli yapıldığında kalp ve akciğer kapasitesini artırıyor, kilo kontrolü sağlıyor, kişinin var olan kas kütlesini koruyor. Suyun rahatlatıcı etkisi kişinin psikolojisini de olumlu etkiliyor. Fitness Danışmanı Murat Biçer, yüzmenin sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:01
Düzenli yüzmenin kalp sağlığına etkileri şaşırtıyor!

Her yaş grubu kolayca yapabiliyor

Kardiyo egzersizleri vücuttaki yağ oranını azaltan egzersizlerdir. Koşmak, yürümek, yüzmek, bisiklete binmek kardiyo egzersizleri arasında yer almaktadır. , yaz mevsiminde havanın sıcak olmasından dolayı tercih edilmektedir. Her yaştan insanın rahatça yapabileceği bir egzersizdir. Kara sporlarında yaşanan zorlanma suda yaşanmayacağı için küçük, büyük, kilolu ya da zayıf herkesin rahat bir şekilde yapabileceği bir dalıdır. Küçük çocuklar 4 yaşından itibaren yüzmeye başlayabilmektedir.

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Düzenli yüzmenin kalp sağlığına etkileri şaşırtıyor!
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