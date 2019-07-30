Göz kapağı şişmesi nasıl geçer

Hem üst hem de alt kapakta görülmesi mümkün olan, zaman zaman şiddetli ağrıya sebep olan ve aynı zamanda ağrısız bir şekilde de varlık gösterebilen, gözü saran bağ dokularda meydana gelen iltihabın sebep olduğu bir sağlık problemi olan göz kapağı şişmesi, bağ dokulardaki enflamasyona bağlı olarak meydana gelen ödem neticesinde gelişir. İltihabın şiddetli olmadığı durumlarda tedavinin evde gerçekleştirilmesi mümkündür. Fakat tedavi yöntemlerini doktor kontrolünde uygulamak, ortaya çıkması muhtemel komplikasyonlar karşısında önceden önlem alınmasını sağlayacaktır.

GÖZ KAPAĞI ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?

1. Soğuk kompres

Göz ve çevresini soğuk suyla yıkamak veya kompres için uygun bir nesneyle soğuk baskı uygulamak şişliğin inmesini sağlar. Bu yöntemle şişliğin giderilmesini sağlamak için ince bir havlunun içerisine buz koyun. Havluyu belirli aralıklar ile şiş olan bölgeye uygulayın. Buzun cildiniz ile temas etmemesine dikkat edin.

2. Antihistamin ilaçlar

Göz kapağındaki şişme, alerji kaynaklı ise bu durumda tedavi için antihistamin göz damlalarına ya da oral yolla alınan alerji ilaçlarına ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla alerji kaynaklı problemlerin tedavisi için doktor tanı ve reçetesine ihtiyaç duyulur. Doktor alerji kaynaklı reaksiyonlar için aynı zamanda steroid damlası da önerebilir.

3. Antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlar

Göz nezlesi gibi enfeksiyonlar sebebiyle göz kapaklarının şişmesi halinde tedavi için antibiyotik özellikte göz damlaları ya da merhemlerine ihtiyaç duyulur.

4. Poşet çay

Düşük şiddette şişlik probleminin tedavisi için poşet çaydan faydalanmak mümkündür. Bu şekilde şişliğin inmesini sağlamak için poşet çayı önce sıcak suyun içerisine koyun, ardından çıkarıp soğutun. Soğuduktan sonra şiş olan bölgeye uygulan. Aynı yöntemi patates dilimleri ile de uygulayabilirsiniz.