Apandisit ağrısı neden olur nasıl geçer?

Şiddetli karın ağrısıyla başlayan devamında mide bulantısı, kusma, ateş, veya kabızlık gibi belirtiler gösteren apandist ağrıları, acil müdahaleyle mutlaka geçirilmelidir. Doktor muayenesiyle anlaşılabilen apandist patlaması vücudu tehlikeye sokabilmektedir. Ölümcül sonuçlara yol açabilen apandist patlaması çok sancılı bir süreçtir.

Apandist nedir?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 6-9 cm uzunluğunda ve 2-3 cm kalınlığında bir doku tüpü olan apendiksin iltihaplanmasıdır. Karnın sağ alt tarafında kalın bağırsağın olduğu bölgede bulunur. Ağrı başladığında kasığın sağ alt kısmından doğru bailar ve devamında mide bulantısı, kusma gibi etkilerle devam eder.

Ağrının apandist olduğu nasıl anlaşılır?

Apandist ağrısını hasta kendi keşfedemez. Karın ağrısı, mide bulantısı, ateş veya kusma gibi şikayetlerden doktora giden hasta, belirli testler sonucunda apandist ağrısı çekip çekmediği öğrenebilebilir. Kişi kendi teşhisini kendi koymaz. Mutlaka gerekli testler zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Birçok hastalıkla aynı belirtilere sahip olan apandist ağrısı, normal karın ağrısına nazaran karın kısmında hassasiyet yaratmaktadır. Bu belirtileri yaşayanların mutlaka bir hastaneye gitmeleri gerekmektedir.

Apandist ağrısı olduğu nasıl anlaşılır?

– Karın bölgesi normalden daha sert olur

- Karın bölgesine bastırıldığında sağ kasık kısmına doğru ağrı oluyorsa apandist olma ihtimali yüksektir.

- Yürümekte zorlanıyorsanız yürürken şiddetli ağrı hissediliyorsa apandist ağrısı yaşıyor olabilirsiniz.

– Kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa ağrı büyük ihtimalle apandisit yüzünden oluşuyordur.

Nedeni ne olursa olsun bu ağrılar geçmiyorsa ve şiddetleniyorsa vakit kaybetmeden mutlaka bir hastaneye gidilmelidir.

Apandist ağrısı neden olur?

Apandistin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Birçok sebebi olabilir. Apandistte enfeksiyon veya kanallarda tıkanıklık apandist patlaması denilen durumu ortaya çıkartır ve acil müdahale gerekmektedir.

Apandistin belirtileri nelerdir?

– İştah kaybı



– Mide bulantısı ve kusma



– Karın bölgesinde şişme ve ağrı



– Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

– Ateş

Belirtilen belirtilerden herhangi birine sahipseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Aksi halde iltihaplı apandisitin yırtılması hastası daha zorlu bir sürece sokmaktadır. Erken teşhis ve müdahale apandist patlamalarında hayati önem taşımaktadır.



