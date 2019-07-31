El ve el bileği ağrısı neden olur?

El, el bileği veya dirsek ağrıları neredeyse herkesin başına gelen ve çok da üstünde durulmayan rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Halbuki bu yanlış bir algıdır. El ve el bileği ağrıması bazı durumlarda ciddiyetini arttırabilmektedir. Erken tanı konulması ağrıların en kısa sürede azalmasını sağlayacağı gibi kalıcı hasarların da önüne geçilmesini sağlamaktadır. El ve el bileği ağrıları ciddiye alınmalı, mutlaka bir uzman kontrolünden geçilmelidir.

Dirsek ağrıları da el bileğine vurabilir

Dirsek ağrıları da el ve el bileğinin ağrımasına neden olabilmektedir. Özellikle romatizmal hastalıkların belirtileri arasında yer alan dirsek, el ve el bileği ağrıları bir süre sonra hayatı zorlaştıran boyutlara ulaşabilmektedir.

Kireçlenme de ağrıya neden olur

Kireçlenme de dirsek, el ve el bileği ağrılarına neden olmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle beraber kemiklerde yaşanan kireçlenmeler el ve el bileği ağrılarına neden olabilmektedir.

Masa başı çalışmak ağrılara neden olur

Sürekli olarak bilgisayar kullanan ve masa başı çalışan birçok insanın şikayetleri arasında yer alan el ve el bileği ağrıları meslek hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Bileğin sürekli masaya temas etmesi, el bileğindeki kemiğin zedelenmesine ve zarar görmesine neden olmaktadır. İlerlemiş durumlarda cerrahi müdahalenin bile gerekli olabileceği el ve el bileği ağrıları mutlaka ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

EL ve el bileği ağrıları yaşamamak için ne yapmalı?

- Bileklerinizin yukarı doğru fazla bükülmemesi için, ergonomik bir klavye edinin.

- Yazarken veya benzer işler yaparken, ellerinizi sık sık dinlendirin.

- Bileklerinizi güçlendirmek için, egzersiz yapın.

- Daha fazla su tüketin.

- Alkol alımını bırakın.

El ve el bileği rehabilitasyonu nedir?

Omuz, el, el bileği hastalıklarının rehabilitasyonunun amacı; yaralanmış, ameliyat edilmiş veya hastalıklı bölgenin kalan fonksiyonel kapasitesini olabilecek en üst düzeye ulaştırmaktır. Rehabilitasyon programıyla uygulanan tedavinin başlıca hedefleri, ödemin önlenmesi ve kontrolü, doku iyileşmesinin hızlandırılması, ağrının tedavisi, eklem hareket açıklığını artırmak, kasların güçlenmesini sağlamak amacı ile uygun tedavinin ve el fonksiyonlarının geliştirilmesidir.

Tedavi planı hastaya özel olmaktadır

İlaç tedavilerinin yanı sıra el ve el bileği rehabilitasyon programı hastaya özel olmalı, klinik muayenelere göre tedavi güncelleştirilmelidir. Bu tedavinin faydasını göremeyen hastaların cerrahi uygulama görmeli gerekmektedir.