Hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer?

Hamileliğin ilerleyen aylarına bağlı olarak alınan kilolar ve daha az hareket etmek bel ağrılarına neden olmaktadır. Bebeğin büyümesi, anne adayının aldığı kilolar, rahat uyku pozisyonunda uyuyamamak gibi çeşitli sebeplerden dolayı hamilelik döneminde bel ağrıları çok sık rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır. Hamilelikte bel ve sırt ağrılarının birçok nedeni olabilmektedir. En büyük sebeplerinden biri de karnın günden güne şişmesi ve alınan kilolar olarak bilinmektedir.

Hamilelik döneminde bel ağrısı yaşanmasının nedenleri şöyle sıralanabilir;

Kilo artışı

Hamileliğin en zor kısımlarından biri olan kilo artışı anne adayının hareketlerini kısıtlayıcı bir hal alabilmektedir. Normalden fazla kilo alan anne adayları omurganın fazla baskı görmesinden dolayı bel ağrıları yaşamaktadır. Büyümeye devam eden bebek anne vücudundaki sinirlere de baskı yaparak bel ve dayanılmaz sırt ağrıları yaşanmasına neden olabilmektedir.

Hamilelikte ağırlık merkezi değişir

Duruş bozulukları hamilelik sürecinde bel ağrılarının yaşanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hamilelik ağırlık merkezinizi değiştirdiği için anne adayının duruşu ve hareket şekli değişmektedir. Bu durum anne adaylarının bel ağrıları yaşamasına neden olmaktadır.

Hormonel değişiklikler göz önünde bulundurulmalı

Vücut hamilelik sürecinde birçok hormonel değişiklik yaşamaktadır. Gebelik süresince pelvik bölgedeki eklemlerin gevşemesi de bir hormon salgılanmasına neden olmaktadır. Bu hormon aynı zamanda omurgayı destekleyen bağların gevşemesine ve bel ağrılarına neden olabilmektedir.

Rahim genişledikçe bel ağrıları artar

Hamilelik süresinde rahim genişledikçe, göğüs kafesinden kasık kemiğine uzanan iki paralel kas tabakası ayrılabilir. Bu ayrılık bel ağrısını kötüleştirebilir.

Stres

Hormonel değişikliklerle beraber hamilelikte stres önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle duygusal stres, sırt ağrısı ya da bel ağrılarına ve kas gerginliğine neden olabilmektedir.

Hamilelikte sırt ağrısı nasıl tedavi edilmelidir?

Bol bol egzersiz

Düzenli egzersiz kasları güçlendirir ve esnekliği arttırır. Bu da, omurganızdaki stresi azaltabilir. Hamile kadınların çoğu için güvenli egzersizler arasında yürüyüş, yüzme bel ağrılarının azalmasını sağlamaktadır.

Duruşunuzu geliştirin

Hamilelikte kambur durmak, omurganızı zorlar. Çalışırken, otururken veya uyurken uygun duruşu bulmak omurganızı rahat ettirecektir. Örneğin, dizler arasında bir yastıkla sağ yanınıza dönerek yatmanız sırtınızı gerginleştirir. Bu yüzden duruşunuza bel ağrıları yaşamamak için dikkat etmeniz gerekmektedir.