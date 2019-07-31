Kalça ağrısı neden olur? Kalça ağrısı nasıl geçer?

Kalça ağrıları kişiden kişiye değişkenlik sağlayabilmektedir. Ağır spor yapmak, ani hareket, fazla kilolar, ağır kaldırmak gibi birçok sebep kalça ağrılarına neden olmaktadır. Ortalama yaş grubundaki kişilerin bu tarz hareketler sonucu kalça ağrısı çektikleri görülmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak bu ağrılar şiddetini arttırabildiği bilinmektedir.

Kalça ağrısı yaşayanlar ne yapmalıdır?

- Öncelikle ağrının olduğu bölgeye buz koymak ağrının şiddetini azaltmak için etkili bir yöntemdir. Birkaç saatte bir birkaç dakika kalçada ağrıyan bölgeye buz konularak ağrının azalması sağlanabilmektedir.

- Kalça ağrısı yaşayanların öncelikle yapması gereken şey bir doktora gidip ağrının kaynağının bulunması ve ona göre bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Bilinçsiz yapılan egzersizler ağrının şiddetinin artmasına neden olacaktır.

- Bir uzmana danışarak ağrıyan bölgeye masaj uygulaması yapılabilir. Yapılan bu masaj kasların rahatlamasına neden olacağı için kalça ağrısının geçmesini sağlayacaktır.

- Ayakların altına yastık koyup bacakları yüksekte tutmak kan dolaşımını hızlandırır ve kasların gevşemesine neden olur. Gevşeyen kaslar kas ağrılarının azalmasını sağlamaktadır. Kalça ağrısının yanı sıra şişlik yaşanması halinde bacakları biraz yüksekte tutmak şişliğin de inmesini sağlayacaktır.

- Rutin spor yapanların kalça ağrısı yaşadıkları andan itibaren spora ara vermeleri gerekmektedir. Ağrıyan bölgenin zorlanması ağrının şiddetini arttırabilmektedir. Bu yüzden kalça ağrısı geçene kadar daha hafif egzersizler yapılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Kalça ya da kas ağrısı yaşamamak için yürüyüş yapın

Yürüyüş yapmak vücut kaslarının düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Spor veya egzersizlerden önce kasların açılması ve olası ağrıların yaşanmaması için yürüyüş yapılması önerilmektedir. Yürüyüş yapmak vücudu egzersize hazırlamak anlamına gelmektedir.

Kalça morarmalarına dikkat

Bazı durumlarda örneğin çarpma, kalçaya alınan bir darbe ve bunun gibi dış etkenlerden kaynaklı sorunlar kalçada ağrı yaşanması dışında morarmalara neden olmaktadır. Çarpma ya da bunun gibi bir etken yaşanmadığı halde kalça morarması yaşanıyorsa mutlaka en kısa zamanda bir doktora gidilmeli ağrının ve morarmanın sebebi tespit edilmelidir.

Kalça ağrısı nasıl tedavi edilir?

Kalça ağrısı şikayetiyle doktora giden hastalar doktorun uygun gördüğü ilaçlarla tedavi olabilmektedir. Bazı ilerlemiş kalça ağrısı rahatsızlıklarında fizik tedavi de tedavinin bir parçası haline gelmektedir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı ve doktorun önerdiği egzersizler yapılmalıdır. Aksi halde bilinçsiz ilaç tüketimi ve egzersiz ağrıların daha da artmasına neden olabilmektedir.