Makat ağrısı neden olur makat ağrısı nasıl geçer?

Makat ağrısı sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Özellikle tuvalet sonrası ortaya çıktığı görülen makat ağrısı bazen uzun süre devam eden ve şiddetli ağrılara dönüşen bir hal alabilmektedir. Makat çatlağı veya hemoroid makat ağrısının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Birçok nedenden ortaya çıkabilen makat ağrısı çoğu kişide görülen bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen, yürümeyi, oturmayı ve hatta uyumayı bile engelleyen boyutlara ulaşabilmektedir.

Makat ağrısı neden olur?

Makat ağrısı başlamadan önce kaşıntı veya yanma oluşabilmektedir. Bu iki belirtirli bir süre sonra makat ağrısına dönüşüp bazı durumlarda makattan kan gelmesine bile neden olabilmektedir. Bu durum ciddiye alınmalı ve mutlaka bir doktora gidilmelidir. Makat ağrısıyla beraber makattan kan gelmesi veya kanlı dışkı yapılması ciddi hastalıkların habericisi olabilmektedir.

Makat ağrısı neden olur?

- Hemoroid ve basur hastalıkları

- Kabızlık

- Makatta kıl dönmesi

- Makatta çatlak

- Mantar iltihapları

- Makat apsesi

- Hamilelik ve doğum

- Bağırsak iltihabı

- Mide üşütmesi

- Makatta sedef gibi cilt hastalıkları

- Uzun süre hareketsiz şekilde oturmak

- Makat kanseri



Makat ağrısı nasıl geçer?

Makat ağrısının geçebilmesi için öncelikle nedeninin öğrenilmesi gerekmektedir. Doktora gidip makat ağrısının nedeninin saptanması ve ona göre bir tedavinin başlaması gerekmektedir. Doktor tedavisine ek olarak evde ağrıyı hafifletmek için uygulamalar yapılabilmektedir.

Sıcak ve soğuk makat ağrısına iyi gelir

Sıcak veya soğuk konpres deneyerek ağrının azalması sağlanabilmektedir. Makat bölgenize sıcak su torbası tutarak, bölgedeki ağrıyı hafifletebilirsiniz. Eğer ağrınız

sıcak sevmediyse, buzu bir beze sarın ve makat bölgesine tutun. Bu yöntem ağrıya neden olan sinirleri gevşetip ağrıyı geçirecektir.

Zeytin yağı makat ağrının geçmesine yardımcı olur

Zeytin yağı da makat ağrısının geçmesine yardımcı olabilir. Zeytin yağı ve balı karıştırın ve makatta ağrıyan bölgeye sürün. Bu yöntem ağrınızın dinmesine yardımcı olacaktır.

Bu yöntemler doktor tedavisine en olarak yapılmalıdır. Öncelikle makat ağrısının nedeni tespit edilmeli ve tedavisine başlanmalıdır. Makat kanserinin belirtileri arasında da makat ağrıları, yanma, kaşınma, kanama yer almaktadır.