Teknolojinin zararları ve yararları nelerdir?

Kullandığımız telefon, bilgisayar, tablet ve bunları gibi birçok araç gereç hayatımızın merkezinde ve birçok fayda sağlamaktadır. Haberleşme, alışveriş, eğitim, bilgi edinme, gibi birçok alanda teknoloji kullanmaktayız. Eğitimin teknoloji kullanarak gelişmesi her geçen gün farklı teknolojik sistemler gelişmesi insanlık için önemli bir rol oynamaktadır.

Teknolojinin yararları nelerdir?

-Tıp sektöründe DNA analizleri, tahliller, ameliyatlar, insan vücudunun nakli gibi bir çok alanda teknolojisiz asla yol kat edilemezdi.

- Ölümcül birçok hastalığın çaresi yapılan teknolojik aletler ve makineler sayesinde bulunmuştur.

- Teknolojinin en büyük katkılarından biri de hiç kuşkusuz ulaşım sektörüdür. Kara, hava, deniz ulaşımında kullanılan her türlü araç, teknoloji ürünüdür.

- Günlük hayatta mutfaklarda kullandığımız küçük ev aletleri, beyaz eşyalar teknoloji ürünüdür.

- Eğitim alanında akıllı tahtalar, tabletler ve bilgisayarlar yardımıyla yine okulların laboratuvarlarında öğrenim görürken teknolojinin büyük bir etkisi vardır.

- Medya sektörü, teknoloji olmadan artık bir hiçtir. Düşünün kameralar, fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları, uydu sistemleri hepsi teknolojik ürünlerdir. Televizyon ve radyo yayıncılığı, teknolojik araçlar sayesinde yapılabilmektedir.

- Suçluların yakalanması için teknolojiden faydalanılır. Bu amaçla kullanılan güvenlik kameraları, alarmlar, takip sistemleri, telsizler teknolojik ürünlerdir.

- Endüstri ve sanayide de, teknoloji sayesinde kısa sürede üretim, montaj, bakım ve onarım yapılabilir.

- Son model arabalar, hızlı trenler, ses duvarını aşan uçaklar, insansız otomobiller, hafif hava araçları, yatlar ve daha niceleri teknoloji sayesinde insanlığın hizmetindedir.

Teknolojinin zararları nelerdir?

Teknolojinin faydaları kadar zararları da vardır.

Teknoloji insanları tembelleştirir

Teknolojinin vermiş olduğu rahatlık sayesinde insanlar tembelleştirir, hazıra ve hareketsiz yaşama alışır.

Teknoloji bağımlılığına dikkat

Teknolojinin insan sağlığına olumsuz etkileri görülmeye başlandı. Günümüzde artık "teknoloji bağımlılığı" için klinikler açılıyor.

Kanser hastalığı yaygınlaştı

Teknolojik cihazlar radyasyona ve elektromanyetik dalgalar yaydığı için insan vücudu bunlara maruz kalarak kanser gibi çağın vebası hastalıklara yakalanma olasılığı artmaktadır.

Bilgisayar oyunları çocukların vazgeçilmezi

Teknolojinin zararlarından en çok çocuklar etkilenmektedir. Günümüzde gelişen bilgisayar ve oyunlar çocukların teknoloji bağımlısı olmalarının önünü açmaktadır. Teknoloji çağının çocukları artık her şeyini bilgisayar üzerinden yapmakta okul ödevleri bile bilgisayarlarda yapılmak üzere verilmektedir. Süre kısıtlamalarıyla çocuğun teknoloji bağımlılığının azalmasında ebeveynlerin büyük rol oynadığı bilinmektedir.