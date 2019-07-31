Tetanoz aşısı ağrısı neden olur? Aşı sonrası ağrı nasıl geçer?

Tetano, insan vücuduna bir yaralanma ya da sıyrık sonrasında girerek, toprakta ve memeli hayvanların bağırsaklarında yaşayan Clostridium tetani bakterisi olarak bilinmektedir. Clostridium tetani bakterisinin yayılma süresi ortalama 8 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre 3-21 gün arasında değişebilir. Bu toksin omurilik ve beyin köküne ulaştığında buradaki sinir hücrelerinin işlevini bozar. Bozulan işlevler sonrasında kişide istemsiz kasılmalar gözlenir. El ve ayaklarda kasılmalar ani baş ağrısı ve mide bulantısı tetanozun belirtileri arasında yer almaktadır.

Tetanozun nedir?

Tetanoz, memeli hayvaların bağırsaklarında yaşadığı bilinen bir bakteri çeşididir. Paslı yerlerin deriyi kesmesi sonucu da ortaya çıkabilen tetanoz çok önemli bir hastalıkdır. Mutlaka tedavisi yapılmalıdır.

Tetanozun belirtilri nelerdir?

- Çene kaslarında kasılmalar

- Ense kısmında sertlik

- Yutkunma zorluğu

- Karın bölgesinde sertlik ve şişme

- Ateş

- Terleme

Tetanoz teşhisi nasıl konulur?

Tetanozdan şüphelenen hastalar doktorun gerekli gördüğü tahliller sonucunda teşhis edilmektedir. Detaylı muayeneyle kolaylıkla teşhis koyulabilir.

Tetanoz tedavisi nasıl yapılır?

- Yaralanmış bölgenin temizlenmesi

- Antibiyotik tedavisi

- Tetanoz aşısı

Tetanoz aşısı nedir?

Tetanozun tam bir tedavisi bulunmadığı için tetanozla savaşın en güçlü silahı aşıdır.

Tetanoz aşısının yan etkileri nelerdir?

Tetanoz aşısı yan etkilerinin çoğu hafif ve geçicidir. Aşının kapıldığı yer birkaç gün ağrıyabilir. Bu ağrı bazen şiddetli olup günden güne azalabilmektedir.

- Hafif ateş

- Eklem ve kas ağrıları

- Bulantı

- Yorgunluk

Gibi belirtiler tetanoz aşısının yan etkileri olarak bilinmektedir. Her vücutta farklı yan etkiler gösterebilen tetanoz aşısı sadece biraz ağrılı olabilmektedir.

Tetanozdan korunma yöntemleri nelerdir?

Tetanoz aşılarını zamanında yaptırmak tetanozdan korunmanın en iyi yolu olarak bilinmektedir. Çocuklukta aşılarını olmuş bir kişinin, tetanoza karşı korunması için 10 yılda bir veya tetanoz şüphesi oluşturacak bir yara, çiziği olması durumunda aşıyı mutlaka olması gerekmektedir.

Tetanoz neden olur?

- Delici yaralar; kıymıklar, dövmeler

- Yanıklar

- Cerrahi yaralar

- Hayvan ısırıkları

Tetanoz aşınız yaptırılmadıysa, aşınızı yaptırmak için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.