Kabak detoksu nedir? Kabak detoksu nasıl yapılır?

Yaz döneminde detokslar uygulanmaya başlar. Kilo konusunda hızlı ve kesin çözüm almak isteyenler arama motorlarında kabak detoksu nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel olanlar için tercih edilmesi gereken yiyeceklerdendir. Peki Kabak detoksu nasıl yapılır? İşte detaylar…

KABAK DETOKSU NEDİR?

Kabağın içerisindeki yağ miktarının az olması, kalorisinin eser miktarda olması kilo vermeyi kolaylaştırmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Kilo vermek isteyenler hiç düşünmeden kabak detoksu uygulayabilirler.

Lifleri bol miktarda içeren kabak, kolon sağlığını korur. Vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olarak kabızlığın önlenmesini sağlar.

KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

Oldukça düşük kalorili ve hafif kabak detoksu için, 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. Soğutulduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre dereotu, nane, kırmızıbiber, karabiber, kekik ekleyin.

Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir. Bu detoks ile sabah kahvaltısında mutlaka 2 yumurta ve 1 dilim peynir ile protein; ara öğünlerde toplam 2 adet meyve seçimi ile lif alınmalıdır.

3 gün bunu yapın : Kabak detoksu 3 gün uygulanmalı; hamile, emziren anne ya da kronik hastalığı olanlar uzmanlara danışmalıdır.

Kabak detoksu, daha fit ve arınmış bir vücut isteyen kişiler tarafından doğru bir şekilde 3 gün uygulandığında 2-3 kilo vermeyi sağlayabilmektedir.