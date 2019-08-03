Şekerin zararları, şeker vücuda ne yapıyor? İşte vücuda verdiği zararlar

Kimileri şekersiz yapamam der kimileri sağlığı için şeker tüketimini en az seviyeye indirir. Bir bağımlılık olarak görülen bu besinin kullanımında aşırıya kaçıldığı zaman diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini arttırır. Şekerin vücudumuza hiçbir katkısı yoktur. Bisküvi, çikolata, şekerleme gibi birçok hazır gıda ürününde kullanılan, meyve ve sebzelerde doğal halde bulunan fruktozun fazla alımının özellikle strese verilen tepkinin geliştiği ergenlik döneminde depresyonun ve endişe halinin kötüleşmesine yol açtığı bilinmektedir.Peki şekerin zararları nelerdir, vücuda ne yapıyor? İşte detaylar!

ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR? VÜUTTA NE GİBİ ETKİLERE YOL AÇAR?

-Diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

-Gut gelişim riskini arttırıyor.

-Bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara neden oluyor.

-Hücresel yaşlanmaya neden oluyor.

-Karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor.

-Böbrek hastalığı riskini arttırıyor.

ŞEKERİN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?

Ciltte kırışıklık nedeni

Şeker molekülleri vücutta fazla miktarda bulunduğunda proteinlere bağlanarak proteinin yapısını değiştiriyorlar ve bu olaya da "glikasyon" deniyor. Bu birleşme sonucu cildin en önemli yapıları olan kollajen ve elastin proteinleri zarar görebiliyor. Cildin elastikliğini ve sıkılığını sağlayan elastin ile kollajenin şeker molekülleri tarafından hasar görmesi de ciltte sarkma, kırışıklık ve yüzeyde bozulmalara sebep olabiliyor.

Hafızayı zayıflatıyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre; kan şekerinin uzun süre normal değerlerin üzerinde seyretmesi sonucu bu kişilerde beynin küçülme riski normal bireylere göre daha fazla oluyor. Avusturalya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmanın sahibi Profesör Dr. Nicolas Cherbuin beyinde hafızayı oluşturan kısımlarda oluşan küçülmenin de hafıza sorunlarını ortaya çıkarabileceğini beliriyor. Fazla şeker tüketimi ayrıca dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü de yapabiliyor.

Vücudun savunma sistemini zayıflatıyor

Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan alyuvar hücreleri, C vitamini ile şeker moleküllerinin yarışı arasında kalabiliyor. Şeker ile benzer molekül yapısına sahip olan C vitamini şekerin fazla tüketimi sonucu bağışıklık hücreleri tarafından kullanılamıyor ve bağışıklık sistemini zayıflatmaya sebep oluyor. Bunun sonucunda da hastalıklara yakalanma riski daha da yükselmiş oluyor.

Kanser riskini artırıyor

Amerika Diyet Rehberi'nin 2010 yılı raporlarında, diyetle ilgili 5 kronik hastalığın varlığından söz edilmiş. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri ise kanser. Doğal olarak şeker içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller aynı zamanda kansere koruyucu olarak görev yapan vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasallar gibi maddeler içeriyorlar. Bunun aksine sofra şekeri boş kalori olmasının yanı sıra hiçbir koruyucu madde içermiyor. Üstelik yüksek şeker alımı insülin direnci ve obeziteyi tetikleyerek indirekt olarak meme kanseri gibi bazı kanserlerin riskini arttırıyor. Yapılan çalışmalarda besinlerin glisemik yükü ile meme, kolorektal, endometrium ve pankreas kanserleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiş.