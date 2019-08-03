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bezi nedir, ne ?

Vüdumuzun bağışıklık sistemlerinden bezi hakkında ne kadar bilgiliyiz? Timüs beziniz ne kadar çok titreşirse kişi o kadar sağlıklı ve bağışıklık sistemi sağlam olur. Bu bağlamda ‘’, ne ?’’ sorularına internetten yanıt aranmaya başlandı. Bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklıkta meydana gelen direnç azalmasının önüne geçmeye çalışır.

Giriş Tarihi: 4.8.2019 00:30
Timus bezi nedir, ne işe yarar?

Timus bezi nedir, ne işe yarar? Sorusunun yanıtı internette araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Timus beziniz ne kadar sıklıkla titreştirilirse kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar ayrıca geç yaşlanır. Bunun yanı sıra kahkaha da göğüs kafesini oynattığı için bu bezi harekete geçirir. Peki Timus bezi nedir, ne işe yarar?

TİMUS BEZİ NEDİR?

Timus bezi, vücudumuzda iman tahtasının üzerinde, tiroid bezinin altında ve soluk borusunun önünde bulunur. Timüs bezi bir komuta-eğitim merkezidir. Tiroid bezi tarafından salgılanan T hücreleri yani lenfositlerin; vücut hücreleri ile vücuda zararlı olabilecek yabancı hücreleri ayırt etmeyi öğrendikleri yerdir timüs.

TİMUS BEZİ NE İŞE YARAR?

Timüs bezinde meydana gelecek titreşimlerin sıklığı kişinin genç ve sağlıklı yaşamasında paralellik gösterir. Yani Timüs bezi ne kadar çok titrerse kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar. Aşırı üzüntü anında atabileceğiniz bir " Kahkaha " veya gögsünüze vurabileceğiniz hafif dokunuşlarla Timüs bezinin titreşmesini sağlayarak direnç kaybını en aza indirebilirsiniz.

Aşırı üzüntü anında özellikle de bayanlarda gögüslerine vurduklarını görmüşüzdür. Bu olay tamamen beyin tarafından yapılan yani refleks kaynaklı bir harekettir. Kişi göğsüne vururken Timüs bezini titreştirir ve üzüntü kaynaklı bağışıklıkta olacak olan direnç kaybının önüne geçer. Kahkaha bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi genç tutar. Hayata daima gülümseyerek bakın ve bol bol kahkaha atmayı unutmayın.

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Timus bezi nedir, ne işe yarar?
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