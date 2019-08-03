Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?

Zona ?

Gece yanığı adıyla bilinen Zona hastalığı bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkar. Bu hastalık daha çok sırt, bel ve yüz gibi bölgelerde daha sık rastlanır. Tedavi yönteminde ise deri döküntüsü için ıslak pansumanlar ve kurutucu merhemler yararlıdır. Peki Zona ?

Giriş Tarihi: 4.8.2019 02:05
Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?

Zona, genellikle 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık türü çıkmadan hemen önce halsizlik ve yorgunluk baş gösterir. Hastalığın başlangıç evresindeki deri döküntüsü sıklıkla egzema gibi bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıyla karıştırılabilir ve bu tanıyı geciktirmektedir. Bu bağlamda '' Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?'' sorularına internetten yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar…

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona veya diğer bilinen adıyla gece yanığı, suçiçeğiyle aynı virüsün sebep olduğu ve suçiçeği geçiren kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır.

ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zonanın çıkacağı bölgede önce kaşınma, batma; bazen ağrı gibi şikayetler olur.

Bu dönemde zonanın çıkacağı bölgelerde görülen ağrılar; kalp ağrısı, apandisit, migren gibi hastalıklarla karışabilir.

Dolayısıyla hasta bu branşlarda çok sayıda gereksiz tetkiklerle zaman kaybedebilir.

Bu şikayetlerden birkaç gün sonra ortaya çıkan deri lezyonları, kolaylıkla zona tanısının konulmasına yardımcı olur.

Döküntüler; içi su dolu kesecikler şeklindedir ve bunlar gruplaşma eğilimi gösterir. Hastalık bulaşıcı değildir.

Gebelikte geçirilen zona, çocuğu etkilemez. Hastalığın tuttuğu alanlar çok önemlidir. Örneğin göz etrafını tutan zonada; görme problemleri, kulak etrafını tuttuğunda 8. sinir tutulumuna bağlı işitme kayıpları gibi ciddi yan etkiler görülebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN