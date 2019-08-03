Zona, genellikle 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık türü çıkmadan hemen önce halsizlik ve yorgunluk baş gösterir. Hastalığın başlangıç evresindeki deri döküntüsü sıklıkla egzema gibi bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıyla karıştırılabilir ve bu tanıyı geciktirmektedir. Bu bağlamda '' Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?'' sorularına internetten yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar…

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona veya diğer bilinen adıyla gece yanığı, suçiçeğiyle aynı virüsün sebep olduğu ve suçiçeği geçiren kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır.

ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zonanın çıkacağı bölgede önce kaşınma, batma; bazen ağrı gibi şikayetler olur.

Bu dönemde zonanın çıkacağı bölgelerde görülen ağrılar; kalp ağrısı, apandisit, migren gibi hastalıklarla karışabilir.

Dolayısıyla hasta bu branşlarda çok sayıda gereksiz tetkiklerle zaman kaybedebilir.

Bu şikayetlerden birkaç gün sonra ortaya çıkan deri lezyonları, kolaylıkla zona tanısının konulmasına yardımcı olur.

Döküntüler; içi su dolu kesecikler şeklindedir ve bunlar gruplaşma eğilimi gösterir. Hastalık bulaşıcı değildir.

Gebelikte geçirilen zona, çocuğu etkilemez. Hastalığın tuttuğu alanlar çok önemlidir. Örneğin göz etrafını tutan zonada; görme problemleri, kulak etrafını tuttuğunda 8. sinir tutulumuna bağlı işitme kayıpları gibi ciddi yan etkiler görülebilir.