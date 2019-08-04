Hayvanlardan insanlara kolaylıkla bulaşan bir hastalık türü olan Brusella hastalığı; Malta Humması, Akdeniz Humması ve dalgalı ateş olarak da bilinir. Aşırı terleme, üşüme ve dalgalı ateşle kendini gösteren hastalık tüm dünyada yaygın olarak görülür. Peki Brusella hastalığı nedir? Brusella hastalığı belirtileri nelerdir?

BRUSELLE HASTALIĞI NEDİR?

Bruselloz hastalığı, Malta Humması, Akdeniz Humması, Mal Hastalığı olarak da bilinen hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs çeşididir. Hayvanlardan insanlara bulaşan hafif belirtilerden ağır klinik tablolara kadar değişebilen özellikte, belirti ve bulgularının spesifik olmaması nedeniyle birçok hastalığı taklit edebilen sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır.

BRUSELLE HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Titreme

İştah kaybı

Terleme, Halsizlik

Eklem, kas ve sırt ağrısı

Baş ağrısı

BRUSELLE HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

CDC'ye göre, enfekte hastaları tedavi etmek için doksisiklin ve rifampin (Rifadin) kombine olarak en az 6 ila 8 hafta kullanılmalıdır.

Bu uzun tedavi süresi organizmanın insan hücreleri içinde hayatta kalma yeteneğine bağlıdır; Sonuç olarak, CDC, uzun süreli antibiyotik tedavisine başlamadan önce sağlam bir tanı konulmasını önerir.

İmmünsüpresif olan ve hamile olan hastalar, çoğunlukla bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla görüşülerek tedavi edilmelidir.