Adet döneminde neler olur? Adet sancısı nasıl geçer?

Aylık adet döngüsü sırasında uterus hamilelik için hazırlanır. Hamile kalmazsanız, östrojen ve progesteron hormon düzeyleri düşmeye başlar. Çok düşük östrojen ve progesteron seviyeleri vücudunuzun adet görmeye başlamasını sağlar.



Regli döneminde yaşanan ağrıların dışında mide bulantısı, ishal, tansiyon düşüklüğü, bel ağrısı gibi sorunlar da yaşanabilir. Karın ve rahim bölgesinde uzun süreli ağrılar diğer rahatsızlıklarla birleşince vücut direncini düşürecek boyuta gelebilir.

REGLİ SANCISINI GEÇİRMENİN YÖNTEMLERİ NELERDİR?

- Sıcak havlu regli sancısını hafifletmekte çok işe yarar bir yöntemdir. Tercihe göre sıcak su torbası da aynı şekilde kullanılabilir. Ağrı olan bölgeye belli aralıklarla sıcak havlu veya sıcak su torbası koyulduğunda ağrının hafiflediği hissedilmektedir. Ilık duş almak da sıcak havlu etkisi yaratmaktadır. Kasık bölgesine sıcak su tutmak regli ağrısını geçirdiği bilinmektedir.

- Regli döneminde kadınların vücutları kasılır halde olmaktadır. Kasların gevşemesi regli ağrısının azalmasına neden olur. Birkaç basit egzersiz regli dönemini daha hafif atlatılmasını sağlamaktadır. Derin nefes alıp vererek basit bacak egzersizleri yaparak regli ağrısı hafifletilebilir. Hareket etmek regli döneminde dolaşımı düzenlemekte ve ağrıları büyük ölçüde azaltmaktadır.

- Endorfin salgılamak regli döneminde önemlidir. Spor odaklı bir yaşam daha fazla endorfin salgılanmasına neden olur. Salgılanan bu endorfin sayesinde regli döneminin daha az ağrılı geçmesini sağlar.

Regli sancısına iyi gelen besinler nelerdir?

Zencefil

Birkaç parça zencefili demliğin içine koyup üstüne sıcak su ekledikten sonra içine birkaç dilim limon atıp biraz demleyin. Günde 2-3 bardak tüketildiğinde regli sancılarının büyük ölçüde azaldığı bilinmektedir. Tadı biraz acı olabileceğinden içine 1 çay kaşığı bal koyulması daha güzel bir tat sağlamaktadır.

Fesleğen

Fesleğeni suda kaynatıp bir bardağın ağzını kapatarak 20 dakika kadar demleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi halinde regli sancısının azaldığını ve hatta geçtiği görülmektedir. Fesleğenin rahatlatıcı etkisi kasık bölgesindeki ağrılara da iyi gelmektedir.

Tarçınlı su regli ağrısını azaltır

Ilık veya sıcak suya bir çay kaşığı tarçın atıp iyice karıştırdıktan sonra içildiğinde regli ağrısına büyük ölçüde iyi geldiği bilinmektedir. Günde 2-3 bardak tüketmek vücudu rahatlatacaktır.

Regli döneminde kafeini azaltın

Kafein veya kafein içeren içecekler regli döneminde tüketildiğinde ağrıların artmasına neden olmaktadır. Olabildiğince az ya da mümkünse hiç kafein tüketmemek daha rahat bir regli dönemi geçirilmesini sağlamaktadır.