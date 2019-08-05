BUGÜN NELER OLDU

Yaz mevsiminin çoğu gitti azı kaldı. Ancak tatil ve deniz sezonu tüm hızıyla devam ederken, özellikle estetik ameliyat sonrası istirahat dönemi ile yaz tatilini birleştirmek isteyenlerin sayısı artıyor. Ameliyat sonrası sürecin tamamlanması ile deniz ve güneşin tadını çıkarabilmek için iyileşmenin gerçekleşmesi önemli. Ameliyat öncesi ve sonrası süreci hızlandırmak için yapabileceğiniz basit önerileri, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretin Üyesi Denizhan Dizdar anlattı…Ameliyatından iki hafta önce ve iki hafta sonra aspirin, ibuprofen, E vitamini ve bitkisel takviyeleri kullanmayın.Ameliyattan sonra en az iki ila dört hafta boyunca sigarayı bırakın. Nikotin, iyileşmeyi yavaşlatır.Mümkünse ameliyat öncesi kullandığınız ilaçları doktorunuza gösterin.Elinizde bol miktarda dudak kremi ve soğuk içecek bulunduğundan emin olun. Ağzınız, nefes almaktan çok kuruyacaktır.Ameliyat sonrası ilk iki gün ve gecenize yardımcı olacak bir akrabanız veya arkadaşınızla yanınızda olması için konuşun.Sizin ve doktorunuzun, burnunuzda ne yapmak istediğiniz ve istemediğiniz konusunda aynı fikirde olduğunuzdan emin olun. Ameliyat öncesi bütün detayları görüşün.Kendinizi endişeli hissediyorsanız, korkularınızı hafifletmek ve daha fazla bilgi almak için cerrahınızla görüşün.Ameliyattan sonra ulaşımı düzenleyin. Burun estetiğinden sonra kendi kendinize eve gidemezsiniz.Ameliyattan önce yapılması gereken yorucu bir şey varsa yapın. Operasyon sonrası en az üç hafta boyunca ağır kaldırmak istemeyeceksiniz.Evinizden rahat kıyafetler getirin. Önden düğmeli ve başınızdan rahat geçecek üstleri tercih edin.Şişliği azaltmak için uyurken kafanızı kaldırın.Burnunuzu çarpmaktan (evcil hayvanlara, yatak arkadaşlarına ve küçük çocuklara dikkat edin) ve zorlamaktan kaçının. Ameliyattan sonraki iki hafta antrenman yapmayın.Ameliyattan 15 gün sonra denize girebilirsiniz.Ameliyattan sonra güneşe çıkarken burnunuzu korumanız gerekir, çünkü burun cildiniz çok hızlı yanacaktır.Bir burun estetiğinden sonra üç ay boyunca gözlük kullanmayın.Güneş gözlüğü ameliyattan üç ay sonra takılabilir.Burunda ödemi en aza indirmeye yardımcı olmak için az tuzlu bir diyet önerilir. Bu tip bir diyet, ameliyattan bir gün önce başlamalıdır.İlk iki hafta için yumuşak yiyecekler yiyin.İyileşmeyi hızlandırmak için ameliyattan sonra güneş koruyucu kullanın ve şapka takın.Burnunuzu nasıl temizleyeceğinizi, burun tıkanıklığını nasıl geçireceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiini mutlaka doktorunuza sorun.Çok ağrınız olmayacaktır, ancak yine de basit ağrı kesiciler kullanmanız gerekebilir.Uyuma iyileşmeyi teşvik eder, bu yüzden istediğiniz zaman uyuyun.Şişliğin haftalar, aylar, hatta bir ya da iki yıl boyunca azalmaya devam edeceğini bilin. Başlangıçta gördüğünüz, iyileştikten sonra nasıl görüneceğiniz değildir.