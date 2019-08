Vitaminler vücudumuzun en önemli yapıtaşlarındandır. eksiklikleri sağlığımız açısından oldukça zararlı hastalıklara neden olabiliyor. Yediğimiz içtiğimiz besinleri içerisinde bulunan vitaminlere göre ayarlamamız ve vücudumuzu bu gerekli besinlerden mahrum bırakmamamız gerekiyor. Yadiği meyvelerde hangi vitaminlerin bulunduğunu merak edenlerse arama motorlarında hangi meyvede hangi vitamin var? sorularıyla araştırmayı sürdürüyor. Peki, hangi meyvede hangi vitamin var? İşte detaylar...

Meyveler, Vitaminler ve Faydaları

Elma

C ve E vitamini, folik asit, pektin ve flovonoid içerir. Bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posadan zengindir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.



Kabak

K ve C vitamini içerir. Kanın pıhtılaşmasını düzenler. Kemik gelişimini sağlar. Böbrek fonksiyonlarında faydalıdır.



Armut

Fosfor, kalsiyum ve potasyumdan zengindir. Kalp kaslarının düzenli çalışmasına fayda sağlar. Tansiyon ayarlamasında etkilidir. Posadan zenginliği nedeniyle bağırsakları çalıştırır.



Dut

Kalsiyum, C ve B vitamini ile bol lif içerir. İdrar söktürücü ve bağırsak çalıştırıcıdır.



Kiraz

Kalsiyum, fosfor ve C vitamini içerir. Diş çürümesini önlemede faydalıdır. İdrar söktürücüdür. Vücudun su dengesini sağlar.



Erik

A ve C vitamini ile kalsiyumdan zengindir. Bağırsak çalıştırıcı ve direnç artırıcıdır.



Yeni dünya (malta eriği)

A vitamini deposudur. Görmeye ve büyümeye faydalıdır.



İncir

Bol posa, kasiyum, fosfor ve magnezyum içerir. Sindirime yardımcıdır. Kemik ve diş sağlığına etkilidir.



Üzüm

Potasyum ve C vitamini deposudur. Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.