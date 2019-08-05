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Süper limonun kabuğunu sakın çöpe atmayın! kabuğunun faydaları şaşırtıyor!

Başta C vitamini olmak üzere sağlık açısından son derece faydalı bileşenler içeren limonun çoğunlukla suyunu sıkıp kabuklarını atıyoruz. Ama yanlış yapıyoruz! Süper limonun kendisi kadar kabuğuda faydalı. Beslenme ve Diyet, "Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz düşükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat taşı varsa ya da geçmişte olduysa mutlaka doktora danışmak gerekir. Yine büyük tansiyonu düşürdüğü için, düşük tansiyonlu olan veya tansiyon ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan tüketmemeli" diyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı, ile yapılmış sağlıklı limonata tarifi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte mucize besin ...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 12:23
Süper besin limonun kabuğunu sakın çöpe atmayın! Limon kabuğunun faydaları şaşırtıyor!

Beslenme ve Diyet, ; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı, ile yapılmış sağlıklı limonata tarifi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Diş etlerini güçlendiriyor

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

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Süper besin limonun kabuğunu sakın çöpe atmayın! Limon kabuğunun faydaları şaşırtıyor!
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