İşte vücudun ihtiyacını karşılayan en sağlıklı yağlar!

EGZERSİZ VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Kaliteli yaşam sürmenin yüzde 60'ını sağlıklı beslenme, yüzde 30'unu spor, yüzde 10'unu dinlenme oluşturur. Sportif performansı genetik, antrenman süresi, beslenme gibi faktörler etkiler. Ancak ister müsabaka sporcusu olun isterseniz sevdiğiniz için spor yapın neyi ne zaman yiyeceğinizi bilmek sportif performansı artırır. Spor yapanların kalori, karbonhidrat ve protein gereksinimleri spor yapmayanlara göre farklıdır. Bu nedenle sportif başarının artması yeterli ve dengeli beslenme ile oldukça ilişkilidir.