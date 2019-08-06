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İşte vücudun ihtiyacını karşılayan en !

Sağlıksız beslenmek diyabet, hipertansiyon, kalp-damar ve böbrek hastalıklarına yol açabilir. Bir besinin tek başına mucize etkisi yoktur. Beslenme bir bütündür. Bu nedenle sağlıklı beslenme programında porsiyon miktarlarına dikkat ederek besin çeşitliliği yapılmalıdır. Yağlı kelimesinden genellikle uzak durmak anlamı çıkar. Fakat vücudumuz için elzem olan yararlı yağlar vardır. Örneğin; kanola yağı, hindistan cevizi yağı, balık sağlıklı yağlardandır. İşte sağlıklı yaşam için Diyetisyen Perihan KILIÇ'ın önerileri

Giriş Tarihi: 6.8.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 17:45
İşte vücudun ihtiyacını karşılayan en sağlıklı yağlar!

EGZERSİZ VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Kaliteli yaşam sürmenin yüzde 60'ını sağlıklı beslenme, yüzde 30'unu spor, yüzde 10'unu dinlenme oluşturur. Sportif performansı genetik, antrenman süresi, beslenme gibi faktörler etkiler. Ancak ister müsabaka sporcusu olun isterseniz sevdiğiniz için spor yapın neyi ne zaman yiyeceğinizi bilmek sportif performansı artırır. Spor yapanların kalori, karbonhidrat ve protein gereksinimleri spor yapmayanlara göre farklıdır. Bu nedenle sportif başarının artması yeterli ve dengeli beslenme ile oldukça ilişkilidir.

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İşte vücudun ihtiyacını karşılayan en sağlıklı yağlar!
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