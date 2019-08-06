Prebiyotik Nedir? Prebiyotiğin 5 faydası ve prebiyotik besinler...

Bağırsak Florası ve Sindirim İçin Elzem: Prebiyotikler

Vücudun ikinci beyni olarak tanımlanan bağırsaklar, hayati fonksiyonların işlemesi konusunda ciddi role sahiptir. Uzmanlar bağırsak sağlığının korunması yönünde ciddi uyarılarda bulunurlar.

Eğer bağırsaklara rahatsızlık verecek besinler tüketilirse, bu besinlerden dolayı sindirim sistemi birtakım sorunlar yaşar ve oluşan sağlık sorunları hastalıklara meydan oluşturur. Bu nedenle beslenme uzmanları ve tüm doktorlar, bağırsaklara iyi gelecek ve kolay sindirilebilecek besinleri tüketmenizi hatırlatır.

Sağlıklı bağırsaklara sahip olmanın sırlarından biri prebiyotik gıdalar tüketmektedir. Genellikle sebze ve meyvelerde dikkat çeken bu ifade, toplumun yarısı tarafından anlaşılmamaktadır. Sadece mideye iyi gelen besinler olarak bilinen prebiyotik gıdalar, aslında bunun da ötesidir.

Şimdi sizlere uzmanların görüşünden faydalanarak hazırladığımız prebiyotik yiyecekler gündemli yazımızı sunalım. Bağırsak hastalıklarından ve kolon kanserinden korunmanın bir yolu da bu satırlardan geçecek.