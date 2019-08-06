Zerdeçalın hiç duymadığınız 7 zararlı etkisi!

Geleneksel Hint Baharatı Zerdeçalın Zararları

Sağlıklı ya da vücut için faydalı olarak görülen pek çok besin, her ne kadar olumlu etkiler bıraksa da aşırı kullanımda ya da kontrolsüz tüketimde belirli zararlara yol açabilir. Özellikle son yıllarda alternatif tıp alanında yaşanan gelişmeler, teknolojinin ilerlemesi, sosyal medyanın fazlasıyla önem kazanması ya da televizyon aracılığı ile sağlık konusunun sık sık gündeme gelmesi çoğu bireyin kendi yordamıyla çeşitli yöntemler uygulamasına neden olmaktadır.

Uzun yıllardır Hint mutfağının hatırı sayılır baharatları arasında olan zerdeçal, söz konusu sağlık olduğunda pek çok uzman tarafından önerilmektedir. Yeterli miktarda tüketildiğinde hem metabolizma hem de cilt için fazlasıyla etkili olan zerdeçalı aşırı tüketmek elbette bazı sorunlara yol açabilir.

Yemeklerinizde farklılık oluşturmak için zerdeçal tüketiyorsanız, zerdeçalın zararları nelerdir etraflıca öğrenmek istiyorsanız sizin için düzenlediğimiz yazımız sayesinde bu baharatı tüketirken artık daha dikkatli olacaksınız. O halde gelin hep birlikte kendine has bu baharatın oluşturacağı zararlı etkilere bir göz atalım!