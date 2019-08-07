Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Karabaş otu genellikle ege bölgesinde yetişen ve görüntüsünden de anlaşılacağı gibi lavanta bitkisinin yakın akrabası olan bir şifalı ot çeşididir. halk dilinde ''yalancı lavanta'', ''gargan'' ve ''keşiş otu'' gibi adlarla da bilinen bu otun faydalarını öğrenmek isteyenler, karabaş otu nedir, faydaları nelerdir? gibi sorularla arama motorlarına araştırma yapıyorlar. Peki, karabaş otu nedir, faydaları nelerdir? İşte antioksidan özelliğe sahip mucizevi ota ilişkin detaylar...

Doğal bir antikoksidan deposu olan karabaş otunun, kullanım şekli genel olarak öğütülerek ya da kaynatılarak olmaktadır. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir kaynatma işleminden sonra sade olarak içilebilmesinin yanı sıra, bal,zencefil,zerdeçal ve limon ile karışımlar yapılarak, antioksidan etkinliği arttırılabilir. Ege bölgesinde ayrıca reçeli de yapılan karabaş otunun, etkileri şunlardır;

Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?

Kür olarak tüketildiğinde, damar yollarını açarak dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar, kalp sağlığına doğrudan olumlu etki eder

Antioksidan özelliği ile, soğuk algınlığı ve grip gibi bağışıklık sistemini düşüren hastalıklara karşı etkilidir

İçeriğindeki etken maddeler ile, nikotin bağımlılığını azaltarak sigarayı bırakmada yardımcı olduğu bilinmektedir

Solunum yollarını açarak, akciğer ve bronşit rahatsızlıklarına karşı olumlu etkisi vardır

Yaş hali ezilip bir merhem kıvamına getirildiğinde, kompres edildiği yara üzerinde iyileştirici etkisi vardır

Küçük çocukların gelişiminde, vücuda giren diğer vitaminlerin daha etkin işlenmesini sağlayarak, büyüme döneminde olumlu etkilerine rastlanmıştır

Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışmasına karşı, sindirim sistemini yumuşatarak sindirimin düzelmesine yardımcı olur

Günde iki fincan kadar karabaş otu ilave edilmiş çay, sinir ve stresi azaltır.