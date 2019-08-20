Düşük sonrası hamilelik belirtileri nelerdir? Düşük sonrası hamile kalanlar...

Gebelik süreçleri bazı istenmeyen durumlarda düşük ile sonuçlanabilir. Ancak tekrar hamile kalmak isteyen kadınlar "Düşük sonrası hamile kalınabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Gebeliğin başından sonuna kadar olan tüm sürecin doktor gözetiminde ve izninde olması hem bebek hem anne adayı için daha sağlıklı olacaktır. Peki, Düşük sonrası hamilelik belirtileri nelerdir? Düşük sonrası hamile kalınır mı?

DÜŞÜK SONRASI HAMİLE KALINIR MI?

Yaş arttıkça düşük yapma riski artar, kadın 40 yaşından büyükse hamileliğinin düşükle sonuçlanma riski fazladır. Erkek yaşının büyük olması da düşük riskini artırabilir. Diğer başlıca, hamilelikte düşük nedeni; trombofili, bebekteki anormallikler, rahim yapısı anormallikleri, enfeksiyonlar, antifosfolipid sendromu ve rahim ağzı gevşekliğidir. Hamilelikte meydana gelen düşüklerin tedavisi düşüğün nedenine göre değişir.

Fazla kilolu olmak düşük riskini artırır. Sigara ve aşırı kafein (günde 3 bardaktan fazla kahve) de düşük riskini artırabilir. Fazla alkolün gelişmekte olan bebeğe zararlı olduğu bilinmektedir ve haftada 5 ünite veya daha fazla alkol tüketimi düşük riskini artırabilir. Her düşükle birlikte sonraki hamilelikte düşük yapma şansı hafifçe artar. Arka arkaya üç düşük yapmış bir kadının tekrar düşük yapma şansı 10′da 4′tür. Bu, aynı durumdaki 10 kadından 6′sının (%60) bir dahaki sefere bebek sahibi olacağı anlamına gelir.

Anne adayları tekrar gebe kalmak istedikleri zaman uzman bir doktora görünüp onay almaları daha sağlıklı olacaktır. Anne adayının psikolojik açıdan da düşük sonrası sağlığına kavuşmuş olması çok önemlidir.