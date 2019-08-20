Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Günümüzde kadınların saçları neden daha çok dökülüyor?

Günümüzde kadınların saçları neden daha çok dökülüyor?

Toplumumuzda saç kaybı sadece erkeklere özgü sanılmakta ve erkek için normal görülmektedir. Ancak günümüzde artan oranlarda kadınlarda saç kaybı yaşamaktadır. Kadınlarda saç kaybının kabulü toplumsal ve bireysel açıdan daha zordur. Bu durum kadında depresyon, kendini değersiz ve yetersiz hissetme, toplum hayatının dışında kalma derecesinde psikolojik sonuçlar yaratabilmektedir.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:30
Günümüzde kadınların saçları neden daha çok dökülüyor?

GÜNÜMÜZDE KADINLARIN SAÇLARI NEDEN DAHA ÇOK DÖKÜLÜYOR?

Saç Bilim Dalı Uzmanı Serap Öztürk Niya, günümüzde kadınların saçlarının neden çok daha fazla döküldüğünü sizler için anlattı.

Toplumumuzda saç kaybı sadece erkeklere özgü sanılmakta ve erkek için normal görülmektedir. Ancak günümüzde artan oranlarda kadınlarda saç kaybı yaşamaktadır. Kadınlarda saç kaybının kabulü toplumsal ve bireysel açıdan daha zordur. Bu durum kadında depresyon, kendini değersiz ve yetersiz hissetme, toplum hayatının dışında kalma derecesinde psikolojik sonuçlar yaratabilmektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Günümüzde kadınların saçları neden daha çok dökülüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN