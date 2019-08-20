Günümüzde kadınların saçları neden daha çok dökülüyor?

GÜNÜMÜZDE KADINLARIN SAÇLARI NEDEN DAHA ÇOK DÖKÜLÜYOR?

Saç Bilim Dalı Uzmanı Serap Öztürk Niya, günümüzde kadınların saçlarının neden çok daha fazla döküldüğünü sizler için anlattı.

Toplumumuzda saç kaybı sadece erkeklere özgü sanılmakta ve erkek için normal görülmektedir. Ancak günümüzde artan oranlarda kadınlarda saç kaybı yaşamaktadır. Kadınlarda saç kaybının kabulü toplumsal ve bireysel açıdan daha zordur. Bu durum kadında depresyon, kendini değersiz ve yetersiz hissetme, toplum hayatının dışında kalma derecesinde psikolojik sonuçlar yaratabilmektedir.