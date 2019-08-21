Göbek eriten evde cardio egzersizleri

Öncelikle karın, zayıflamanın en zor olduğu bölgedir. Bu bölgenin istenen şekle gelmesi için düzenli olarak bu hareketleri yapmalı ve bunun dışında da birkaç hususa dikkat etmelisiniz.

BESLENME YAŞANTINIZ NASIL OLMALI?

Metabolizma hızı kilo alımınızı etkileyen önemli bir noktadır. Kimilerinin metabolizması oldukça hızlı olduğundan ne yerlerse yesinler kilo almazlar. Fakat maalesef aksi durumda olabilir. Metabolizma hızınız yavaş ise yediklerinize dikkat etmek ve düzenli bir şekilde spor yapmalısınız.

Özellikle fast food olarak adlandırılan hazır gıdalardan uzak durun. Protein destekli beslenin ve şekerli gıdalardan uzak durun. Şeker kullanımını azaltın, gün içinde besin içeriğinden aldığınız şeker miktarı size yetecekken ek olarak aldığınız gıdalarla bu seviyeyi yükseltmeyin.Bol bol su için ve dengeli beslenin. Sağlıklı bir şekilde zayıflayacaksınız.

GÖBEK ERİTMEK İÇİN YAPILABİLECEK EGZERSİZLER

Bu hareketleri 10 kez yaparak kendinize setler oluşturabilirsiniz. İsterseniz setlerinizi 5 tekrarlı bir şekilde arada mola vererek yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizi iyi hissetme durumunuzla alakalıdır.

Harekete başlamadan önce sırt üstü uzanın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun ve vücudunuzun üst bölümünü kürek kemiğinizin alt kısmına gelene kadar kaldırın.

Bacaklarınızı kalça çizgisinden yukarı kaldırın ve masa pozisyonu alın. Nefes alın ve bu işlemi yaparken dirseklerinizi açık bırakarak gövdenizi çapraz olarak içeri döndürün.

Döndüğünüz tarafın bacağını dizden kıvırın diğer bacağınız uzatılmış şekilde kaldırın. Nefesinizi verirken taraf değiştirin ve bunu tekrarlayın. Pozisyonunuzu yerde eller ve ayak uçları yere değecek şekilde dimdik durarak alın.

Öncelikle sağ dizinizi sağ dirseğinize değdirin ve ayağınızı geri çekin. Daha sonra sol dizinizi sol dirseğinize değdirin ve geri çekin. Bu şekilde sağ, sol diyerek devam edin.

Sırt üstü yere uzanır vaziyette durun, beliniz yere yapışık olsun, karnınız içerde sık, elleriniz ise kalçanın hemen altında olsun. Bacaklarınızı yukarı doğru düz şekilde uzatın. Bacaklarınızı tek tek bu şekilde hareket ettirin. Dizlerinizi kırmayın ya da çenenizi göğsünüze yakınlaştırmayın.