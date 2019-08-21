Karbonhidrat nedir? Karbonhidratlar en çok hangi besinlerde bulunur?

İnsan vücudunun enerji ihtiyacını karşılamasını sağlayan karbonhidrat yeterli düzeyde tüketilmediğinde birçok hastalığa sebebiyet verir. Sağlıklı beslenmek isteyen bireyler karbonhidrat molekülünü nereden ve hangi besinlerden karşılayabileceklerini araştırıyor. Peki, Karbonhidrat nedir, faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KARBONHİDRAT NEDİR?

İnsan vücudundaki tüm dokular enerjilerini karbonhidrattan alırlar. Doğada genel olarak büyük moleküller halinde bulunur. karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşiklerin genel adıdır. Aynı zamanda sinir dokuları için gerekli olan Karbonhidrat, beyin için tek enerji kaynağıdır. Yeterli düzeyde tüketilmediği takdirde sağlık sorunlarına neden olur.

KARBONHİDRAT HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yulaf ezmesi, Ananas, Çilek, Karpuz, Mandalina, Nektar, Papaya, Şeftali, Armut, Kızılcık, Ahududu, Hindistan cevizi, Badem, Kabak çekirdeği, Yer fıstığı, Ay çekirdeği, Ceviz, Kuşkonmaz, Göbek salata, Havuç, Zencefil, Patlıcan, Sarımsak, Mantar, Salatalık…

KARBONHİDRATIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudun depolayabileceği glikojen miktarı çok yüksek değildir, bu sebeple de sık sık karbonhidrat tüketmek gerekir. Glikojen, yemek yemeden dinlenme halinde olan bir kişinin enerji gereksinimini yaklaşık olarak 24 – 36 saat boyunca karşılayabilirken, düzenli olarak spor ve egzersiz durumlarında ise ancak 2-3 saat yeterli gelir. Yeterli karbonhidrat deposu olmaması durumundaysa vücut enerji için kaslardan kullanmaya başlar.