Yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın birçok sebebi vardır. İnsanların bu hastalığa yakalanmasının ardından oturup kalkmakta zorlanmasıyla hatta hareket ettikçe ağrının artmasıyla hayat kalitesi oldukça düşer. Peki Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı nasıl geçer? İşte yanıtı...

KUYRUK SOKUMU AĞRISI NEDEN OLUR?

Uzmanlar sürekli oturarak çalışanların sık aralıklarla kalkıp hareket etmelerini önermektedir. Aksi halde sürekli oturma halinden dolayı kuyruk sokumuna yapılan baskı bir süre sonra batma ve dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Sık sık yolculuk yapanlarda da görülen bu rahatsızlık hareketsizlikle daha da çekilmez bir hal almaktadır.

Başlayan kuyruk sokumu ağrıları hemen geçmeyebilir. Uzmanlar başlayan bu ağrı ve batmaların uzun süreli olabileceğini, neredeyse 1-2 yıl kadar aralıklarla devam edebileceğini söylemektedirler. Kuyruk sokumu ağrıları ve batmaları genellikle kırık olduğunu akla getirmektedir. Kırık olmasından ziyade daha çok çıkıkların meydana geldiği görülmektedir. Kuyruk sokumu batmaları genellikle kadınlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun nedeni ise kadınlarda pelvis bölgesinin yapısının kuyruk sokumunu daha korumasız bıraktığından dolayıdır. Bu sebeple kadınlar daha fazla kuyruk sokumu batması yaşamaktadırlar.



Doğum sonrasında sıkça görüldüğü bilenen kuyruk sokumu batması sebepsiz yere de ortaya çıkabilir.

KUYRUK SOKUMU AĞRISI NASIL GEÇER?

Enjeksiyon tedavisi yapılabilir.

Şiddetli kuyruk sokumu batması yaşayanlara uzmanların tavsiyesi enjeksiyon tedavisidir. Enjeksiyon tedavisi de hastadan hastaya değişkenlik gösterebilen bir tedavi şeklidir. Her hastaya uygulanamayabilir. Bu tedavi yönteminde doktorun tedavi planı önemlidir. Doktor hastanın enjeksiyon tedavisine uygun olup olmadığını muayeneyle tespit eder ve tedaviyi ona göre uygulamaktadır.



Tedavide tanı çok ve tespit çok önemlidir.

Kuyruk sokumu batmasının tedavisinde doktorun tanısı çok önemlidir. Öncelikle ağrının neden kaynaklandığı bulunur ve o bölgeye gerekli uygulama yapılmaktadır. Kuyruk sokumu batmalarında cerrahi müdahale o bölgedeki duruma göre değişkenlik göstermektedir. Her durumda cerrahi müdahaleyi uzmanlar önermemektedir. İlk tedavi yöntemi olarak cerrahi müdahale pek uygulanmamaktadır.