Ofiste nasıl egzersiz yapılır? İşte kolay ve etkili iş yeri egzersizleri!

Bel, omuz ve fıtık ağrıları en çok ofis ortamlarında çalışan kişilerde görülmektedir. Sürekli aynı pozisyonda durmak bu ağrıları tetikler. Bu nedenle ofiste oturduğunuz yerde yapacağınız kolay ama bir o kadar da etkili egzersizlerle kendinize daha kaliteli bir çalışma ortamı sağlayabilmeniz mümkün. Peki, iş yerinde nasıl egzersizler yapacaksınız? İşte masa başında yapabileceğiniz egzersiz hareketlerinden bazıları…

OFİSTE ÇALIŞIRKEN YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER

Omurgayı dik tutmak ofis çalışanları için en önemli harekettir. Duruş bozuklukları sırt, boyun ve bel ağrılarına sebebiyet verir. Bu nedenle yapacağınız en önemli hareket sandalyenizde dik bir şekilde oturmanız olacaktır.

Harekete başlarken sandalyenizin sabit durduğundan emin olmanız gerekir. Sandalyenin uç kısmına oturun ve topuklarınızdan destek alın bacaklarınızı gergin konuma getirin. Ellerinizle ayak parmak uçlarınıza erişmeye çalışın. Bu hareketi yaparken kambur durmamaya özen gösterin. Bu hareketi yaparken 5-10 saniye aynı pozisyonda durmanız gerekir.

Beliniz ve gövdenizin yan bölümlerini esnetmek de sizi oldukça rahatlatacaktır. Her iki ayağınızla da yere sağlam bir şekilde basın. Sağ elinizi sol bacağınızın üstüne yerleştirin. Sol kolunuzu ise başınızın üstünden geçirerek tüm gövdenizi kullanarak sağ tarafa doğru esneyin. Hareketi iki taraf için de uygulayın.

Sırt ve bel kısmını rahatlatmak için sandalyenizde dik bir pozisyonda oturun. Sol elinizi sağ kalçanızda tutun. Sağ elinizi de belinizin arka bölümüne yerleştirin. Gövdenizi ve başınızı aynı konuma getirin. Yine bu pozisyonda 5 saniye kadar durmanız yeterlidir. Aynı hareketi diğer tarafa yaparak da uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarla çalışıp devamlı klavye kullanan kişilerin bileklerini ve parmaklarını da esnetmesi gerekir. Bileğinizin iç kısmı tavana bakacak şekilde tek kolunuzu uzatın diğer elinizle ise parmaklarınızı tutun ve aşağı doğru esnetin. Bu hareketi iki eliniz için de uygulayın.

El kaslarınızı rahatlatmak için ufak stres toplarından da yararlanabilirsiniz. Hem günün gerginliğini atmak hem de ellerinizi rahatlatmak için önerilebilir.