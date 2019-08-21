Sağlıklı bir omurga için bol bol yüzün!

OMURGA, VÜCUDU AYAKTA TUTMA GÖREVİ ÜSTLENİYOR

33 adet omur kemiğinin birleşmesiyle oluşan omurga, beyine giden tüm sinirleri toparlamayı sağlayan ve insan vücudunu dik tutma görevine sahip yapı olarak açıklanıyor. Omurganın üzerinde bulunan kasların zayıflaması ise çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu hastalıkların sorunlarına en rahat çözüm olabilecek sporlardan birisi de yüzme olarak belirtiliyor. Kemikleri ve kas sistemini güçlendiren yüzme sporu, omurganın dik bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Ağırlık kaldırma gibi vücut dengesini tek yönden etkileyen sporlar omurgaya zarar verebildiği için yüzme, spor türleri arasında ilk sıraya yerleşiyor.