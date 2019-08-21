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Sağlıklı bir omurga için bol bol yüzün!

Henüz tatile çıkma fırsatı bulamayanlar dikkat! Vücudun dengesini sağlayabilmek ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için omurga sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Omurgayı güçlendirebilmek için yapılacak en uygun sporun da olduğu biliniyor. Ancak yüzme sporu yanlış yapıldığında bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Central Hospital'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Can Yapıcı, yüzmenin omurga sağlığı üzerindeki yararlarını anlatıyor.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:27
Sağlıklı bir omurga için bol bol yüzün!

OMURGA, VÜCUDU AYAKTA TUTMA GÖREVİ ÜSTLENİYOR

33 adet omur kemiğinin birleşmesiyle oluşan omurga, beyine giden tüm sinirleri toparlamayı sağlayan ve insan vücudunu dik tutma görevine sahip yapı olarak açıklanıyor. Omurganın üzerinde bulunan kasların zayıflaması ise çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu hastalıkların sorunlarına en rahat çözüm olabilecek sporlardan birisi de olarak belirtiliyor. Kemikleri ve kas sistemini güçlendiren yüzme sporu, omurganın dik bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Ağırlık kaldırma gibi vücut dengesini tek yönden etkileyen sporlar omurgaya zarar verebildiği için yüzme, spor türleri arasında ilk sıraya yerleşiyor.

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Sağlıklı bir omurga için bol bol yüzün!
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