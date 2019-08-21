Stretching nedir, nasıl yapılır? En etkili esneme hareketleri

Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli açma-germe hareketleri yapıldığında kişilerin kendilerini gün içerisinde daha zinde hissettiği ortaya çıktı. Ancak bilindiği gibi bu tarz hareketlerin öncelikli olarak doğru yapılış şekilleri öğrenilmeli ki vücudumuzdaki kas sistemine zarar vermeyelim. Peki, Stretching en doğru şekilde nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

STRETCHİNG NASIL YAPILIR?

Omzunuzu esnetmek için esneteceğiniz taraftaki kolunuzu göğsünüze doğru yaklaştırırken karşı taraftaki kol ile yardımcı olun. Omzunuzdaki gerilmeyi hissedene kadar kolunuzu çekin. Bir yandan kasılan omuz kasları bir yandan da esnemenize yardımcı olacaktır.

Arka kolunuzu esnetmek için bir kolunuzu başınızın arkasında tutarak bükün ve karşı taraftaki kolunuzu kürek kemiğinizin arasında tutun. Ellerinizi kavuşturduktan sonra dirseğin yukarı ve geriye doğru hareket ettirin

Sırtınızı esnetmek için kollarınızı öne doğru uzatın. Parmaklarınızı birbirinin içine çapraz olarak geçirin ellerinizi öne doğru iterken sırtınızı da geri itin.

Ön bacağınızı esnetmek için ayağa kalkarak bir ayağınızı tutarak dengenizi sağlayın. Ayağınızı kalçanıza doğru çekin.

Arka bacağınızı esnetmek için ise yere oturun ve bir bacağınızı öne doğru uzatın ardından ayak parmaklarınızı tutun bedeninizi ileri doğru uzattığınız ayağınıza doğru hareket ettirin.

STRETHCHING NEDİR?

Esnekliği ve eklem açısını arttırmaya yönelik bir harekettir. Kelime olarak da esneme anlamına gelir.

STRETHCHING FAYDALARI NELERDİR?

Stretching eklem ve kas ağrılarını büyük ölçüde azaltır.Zamanla oluşan duruş ve hareket bozuklukları giderilir.

Stretching yaparak beden ve zihin uyumumuz tamamlanır.

Stretching dersler ile birlikte ideal nefes alma teknikleri de öğrenilir. Bu sayede hareketlerimiz kolaylaşır.

Vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlayarak, kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.