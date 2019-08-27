Varis nedir, belirtileri nelerdir? Varis tedavisi nasıl yapılır?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal varis hakkında önemli bilgiler verdi. Genetik bir hastalık olan varis en yaygın damar hastalığıdır. Hekimlerin sık sık karşıya kaldığı bu hastalığın tedavisi eskiden ameliyat ile yapılırken şimdi ise kapalı yöntemlerle yapılmaktadır. Varisin en önemli nedenleri arasında genetik, sigara, alkol, aşırı kilo kaybı gibi etkenler bulunur. Özellikle masa başı ya da ayakta çalışan kişilerde sık rastlanmaktadır. Peki, varis nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
VARİS NEDİR?
Vücudumuzda 2 tür kan dolaşım sistemi vardır.
Atar damar sistemi kalbin pompaladığı temiz kanı vücuttaki dokulara taşır. Toplardamar sistemi ise oksijensiz kanı tüm vücut dokularından tekrar akciğerlere taşır.
Varis yüzeysel toplardamar sisteminin hastalığıdır. Çeşitli faktörlerin etkisi altında bacaklardaki toplardamarlar elastikiyetini kaybederek genişler. Genişlemiş yüzeysel toplardamarlarda kan göllenerek gözle görünür derecede belirgin hale gelir. Sonuçta, bacaklardaki yüzeysel toplardamarlar genişler, uzar ve büklümlü bir görüntü oluşur. Buna varis denir. Varis bacaklarda ya kırmızı ve mor renkte kılcal damarlar şeklinde ya da deriden kabarık olarak belirginleşmiş kıvrımlı damarlar şeklinde görülür. Varis hastalığının en ileri ve tedavi olmamış evresinde, ayak bileğinin iç tarafında ve çevresinde yaralar oluşabilir.
VARİS TEDAVİSİ
Son yıllarda varis tedavisinde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Dikkat ettiyseniz artık ameliyat kelimesini kullanmıyoruz çünkü eskiden ameliyat ile yapılan tüm varis tedavileri artık kapalı yöntemle yapılmaktadır. Genişlemiş varis, katater yöntemi ile girilerek yapıştırıcı veya lazer yöntemi ile iptal edilirken, çok küçük deriden kabarık varisler mikro kesi yöntemi ile dikişsiz tedavi edilir.
VARİS NEDENLERİ
Ailevi yatkınlığı olanlarda; cinsiyet, meslek ve diğer faktörler riski artıran faktörlerdir.
Özellikle ailevi yatkınlığı olan bayanlarda varis görülme olasılığı çok yüksek boyutlardadır.
ŞİKâYETLER
ÖNLEMLER
Özellikle masa başı çalışan beyaz yakalılar dikkat!
Ailede varis olan kişiler olsun ya da olmasın; eğer masa başı ayaklarınızı uzun süre sarkıtarak oturuyorsanız dikkatli olmalısınız. Uzun süre masa başında oturanlar varis hastalığı açısından risk altındadırlar. Daha da önemlisi bacak toplardamarlarında pıhtı oluşup, o pıhtı akciğerlerinize gidebilir.
Peki, varis ve pıhtı oturması gibi problemler yaşamamak için plaza çalışanları ne yapmalı?
TEDAVİ EDİLMEYEN VARİSLERDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Varislerde yırtılma ve kanamalara bağlı cilt altında morluklar
Varis hangi hastalıkların habercisidir ve varis görüntüsünün yoğunluğu kalp hastalığı riskini artırır mı?
Varis bir toplardamar hastalığıdır ve koroner kalp hastalığı ise bir atardamar hastalığıdır. Bu nedenle varis hastaları kalp hastalığı açısından herhangi bir risk taşımazlar. Koroner kalp hastalığı damar sertliği sonucu sıklıkla yüksek tansiyon, stres, sigara ve kan yağlarında yüksekliğe bağlı gelişir. Oysaki varis ailevi yatkınlığı olan ve meslek olarak ayakta ve oturarak çalışan kişilerde olur. Kadınlar varis hastalığına daha çok yatkın iken, koroner kalp hastalığı sıklığı erkeklerde daha fazladır.