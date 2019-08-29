Ağız kaşınmasının nedenleri nelerdir? Ağız kaşınmasının sebepleri ve tedavisi

Bazı kaşıntılı ağız nedenleri hafif olabilirken, bazıları da insan hayatını tehdit edebilir. Özellikle, pamukçuk rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız veya dayanamayacak bir ağrı olursa, en kısa zamanda doktora görünün. Sebebe bağlı olarak, ağız kaşıntısında bir dizi semptom yaşayabilirsiniz:

ağzınızda, dilinizde veya boğazınızda yanma veya karıncalanma hissi

şişmiş dil, dudak veya boğaz

kulak kanallarından birinde veya her ikisinde kaşıntı veya sürünme hissi

burun akması

hapşırma

Kuru öksürük

sulu gözler

Kaşıntılı ağız semptomları çoğu zaman hafif bir rahatsızlık olarak kısa süre içerisinde atlatılır, ancak tehlikeli bir alerjik reaksiyona da işaret edebilir.

AĞIZ KAŞINMASININ NEDENLERİ

Ağzınızın kaşınmasının birkaç nedeni olabilir. Ağzınızda kaşıntı hissi yaşıyorsanız, belirli bir yiyeceğe veya polene alerjiniz olabilir. Polen-gıda sendromu olarak da bilinen oral alerji sendromu, genellikle genç ve yetişkin yıllarında başlayan bir durum olabilir. Oral alerji sendromu, daha önce sorun yaşamadığınız yiyecekleri yediğinizde bile oluşabilir.

Oral alerji sendromu en yaygın gıda alerjisi türüdür. Belirtileri şunlardır:

ağız, dil ve boğazda kaşıntı ve karıncalanma

ağzınızın içindeki ve çevresindeki dokuların şişmesi

ağzınızda garip bir tat

kaşıntı kulak kanalları

Kaşıntılı ağız önlenmesi

Ağız kaşıntısı nasıl önlenir?

soğuk algınlığı ve ağız ağrısı için doktorunuzun tedavi önerilerini takip ederek

yiyecekler dahil alerjenlerden kaçınarak

çiğ yemek yerine sebze ve meyveleri pişirerek

bazı ilaçlardan kaçınmak

meyve ve sebzeleri soyarak yemek

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Pamukçuk rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız veya dayanılmaz bir ağrı olursa, doktora görünmek için randevu alın. Ayrıca, bir gıdaya veya tanımlayabileceğiniz başka bir spesifik alerjene alerjik reaksiyon göstermişseniz, doktora görünmeniz de önemlidir. Bir doktor ileride kullanılmak üzere epinefrin yazabilecek ve hafif reaksiyonlar için evde tedavi için başka önerilerde bulunabilir.

Alerjik reaksiyon semptomlarınız varsa ancak bunlara neyin yol açabileceğinden emin değilseniz, bir alerjist ile randevu alın. Bir alerji alerjileri test edebilecek ve gelecekte alerjilerinizi belirleyebilecektir. Teşhisi konduktan sonra bir epinefrin reçetesi alabilirsiniz.

Kaşıntılı ağzınıza hafif, tedavisi kolay koşullar neden olabilirken, gelecekte tehlikeli alerjik reaksiyonlar için bir uyarı işareti de olabilir. Ağız kaşıntısı yaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz. Doğru tanı ve tedavi ile ihtiyaç duyduğunuzda ve zamanda kendi başınıza tedavi ya da acil yardım almak için hazırlıklı olmalısınız