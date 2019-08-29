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Ağız kaşınmasının nedenleri nelerdir? Ağız kaşınmasının sebepleri ve tedavisi

Kaşıntılı bir ağız, bazen endişe verici olsa da, birçok insanın sık sık yaşadığı bir semptomdur. Peki, ağız kaşınmasının nedenleri nelerdir? , viral veya fungal enfeksiyonların yanı sıra gıda, polen, lateks, ilaçlar ve diğerlerine alerjilerden de kaynaklanabilir. Alerjilerden kaynaklanıyorsa, kaşıntılı ağız genellikle olarak adlandırılır. İşte ağızda kaşıntı oluşmasının sebepleri ve tedavisi…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 17:07
Ağız kaşınmasının nedenleri nelerdir? Ağız kaşınmasının sebepleri ve tedavisi

Bazı kaşıntılı ağız nedenleri hafif olabilirken, bazıları da insan hayatını tehdit edebilir. Özellikle, pamukçuk rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız veya dayanamayacak bir ağrı olursa, en kısa zamanda doktora görünün. Sebebe bağlı olarak, ağız kaşıntısında bir dizi semptom yaşayabilirsiniz:

  • ağzınızda, dilinizde veya boğazınızda yanma veya karıncalanma hissi
  • şişmiş dil, dudak veya boğaz
  • kulak kanallarından birinde veya her ikisinde kaşıntı veya sürünme hissi
  • burun akması
  • hapşırma
  • Kuru öksürük
  • sulu gözler

Kaşıntılı ağız semptomları çoğu zaman hafif bir rahatsızlık olarak kısa süre içerisinde atlatılır, ancak tehlikeli bir alerjik reaksiyona da işaret edebilir.

AĞIZ KAŞINMASININ NEDENLERİ
Ağzınızın kaşınmasının birkaç nedeni olabilir. Ağzınızda kaşıntı hissi yaşıyorsanız, belirli bir yiyeceğe veya polene alerjiniz olabilir. Polen-gıda sendromu olarak da bilinen oral alerji sendromu, genellikle genç ve yetişkin yıllarında başlayan bir durum olabilir. Oral alerji sendromu, daha önce sorun yaşamadığınız yiyecekleri yediğinizde bile oluşabilir.

Oral alerji sendromu en yaygın gıda alerjisi türüdür. Belirtileri şunlardır:

  • ağız, dil ve boğazda kaşıntı ve karıncalanma
  • ağzınızın içindeki ve çevresindeki dokuların şişmesi
  • ağzınızda garip bir tat
  • kaşıntı kulak kanalları
  • Kaşıntılı ağız önlenmesi

Ağız kaşıntısı nasıl önlenir?

  • soğuk algınlığı ve ağız ağrısı için doktorunuzun tedavi önerilerini takip ederek
  • yiyecekler dahil alerjenlerden kaçınarak
  • çiğ yemek yerine sebze ve meyveleri pişirerek
  • bazı ilaçlardan kaçınmak
  • meyve ve sebzeleri soyarak yemek

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?
Pamukçuk rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız veya dayanılmaz bir ağrı olursa, doktora görünmek için randevu alın. Ayrıca, bir gıdaya veya tanımlayabileceğiniz başka bir spesifik alerjene alerjik reaksiyon göstermişseniz, doktora görünmeniz de önemlidir. Bir doktor ileride kullanılmak üzere epinefrin yazabilecek ve hafif reaksiyonlar için evde tedavi için başka önerilerde bulunabilir.

Alerjik reaksiyon semptomlarınız varsa ancak bunlara neyin yol açabileceğinden emin değilseniz, bir alerjist ile randevu alın. Bir alerji alerjileri test edebilecek ve gelecekte alerjilerinizi belirleyebilecektir. Teşhisi konduktan sonra bir epinefrin reçetesi alabilirsiniz.

Kaşıntılı ağzınıza hafif, tedavisi kolay koşullar neden olabilirken, gelecekte tehlikeli alerjik reaksiyonlar için bir uyarı işareti de olabilir. Ağız kaşıntısı yaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz. Doğru tanı ve tedavi ile ihtiyaç duyduğunuzda ve zamanda kendi başınıza tedavi ya da acil yardım almak için hazırlıklı olmalısınız

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Ağız kaşınmasının nedenleri nelerdir? Ağız kaşınmasının sebepleri ve tedavisi
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