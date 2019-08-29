Alerjiler baş ağrısına neden olabilir mi? Alerji nedeniyle baş ağrısı...

Alerjinizin tetikleyicilerini biliyorsanız, alerjiye bağlı baş ağrısı alma şansınızı düşürmelerini önlemek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Peki, hangi alerjiler baş ağrısına neden olur? İşte baş ağrısına yol açabilecek yaygın alerjilerden bazıları:

Alerjik rinit (saman nezlesi): Mevsimsel ve iç mekan nazal alerjileri ile birlikte baş ağrınız varsa, bu durum alerji yerine migren baş ağrısından kaynaklanır. Ancak saman nezlesi veya diğer alerjik reaksiyonlara bağlı ağrı, sinüs hastalığı nedeniyle baş ağrısına neden olabilir. Gerçek bir sinüs baş ağrısı aslında oldukça nadirdir.

Yiyecek alerjisi: Yiyeceklerle baş ağrıları arasında bir ilişki olabilir. Örneğin, yaşlanmış peynir, yapay tatlandırıcılar ve çikolata gibi yiyecekler bazı insanlarda migreni tetikleyebilir. Uzmanlar, gerçek bir gıda alerjisinin aksine, ağrıyı tetikleyen bazı yiyeceklerin kimyasal özellikleri olduğuna inanıyorlar.

Histamin: Vücut alerjik reaksiyona cevap olarak histaminler üretir. Diğer şeylerin yanı sıra, histaminler kan basıncını düşürür (vazodilatasyon). Bu baş ağrısına neden olabilir.

Alerji başağrısı tedavisi

Alerjik bir baş ağrısına, diğer baş ağrıları ile aynı şekilde davranın. Eğer alerjiler baş ağrısının kaynağı ise, kök nedene değinmenin yolları vardır.

Hava yoluyla yayılıyorsa, tetikleyicilerinizden kaçınmanın bazı yolları:

Fırın filtrenizi temiz tutun.

Halıyı yaşam alanınızdan çıkarın.

Bir nem alma cihazı takın.

Evinizi düzenli olarak süpürün ve tozlayın.

Doktorunuzu ne zaman görmek

Her ne kadar birçok alerji, OTC ilaçlarının adli kullanımıyla kontrol altına alınabilse de, doktorunuza danışmak her zaman akıllıca olacaktır. Alerjiler yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiliyorsa veya günlük aktivitelerinizi engelliyorsa, doktorunuzla tedavi seçeneklerini keşfetmek en iyisidir.

Doktorunuz bir alerji görmenizi önerebilir. Bu astım ve egzama gibi alerjik durumların teşhisi ve tedavisinde uzmanlaşmış bir doktordur. Bir alerji size tedavi için bir dizi öneride bulunabilir, örneğin:

alerji testi

önleme eğitimi

reçeteli ilaç

immünoterapi (alerji çekimleri)