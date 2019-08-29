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Boy uzatan, okul başarısını artıran bu besin şaşırtıyor

Üzümün beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını desteklediğini belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, “ sağlığını korur, zeka gelişiminde etkisi vardır. Daha yüksek notlar için çocuğunuzun beslenme çantasına mutlaka üzüm ekleyin. Üzüm, yüksek miktar kalsiyum ve fosfor içeriği ile çocukların boy uzamasını da destekler” dedi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:01
Boy uzatan, okul başarısını artıran bu besin şaşırtıyor

Diyetisyen Derya Zünbülcan, üzümün özellikle çocuklar üzerindeki faydalarını anlattı. Zünbülcan, beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını destekleyen, sağlığını koruyan ve zeka gelişiminde etkisi olan üzümün aynı zamanda boy uzamasını da desteklediğini belirterek, çocukların okul çantasına üzümün mutlaka eklenmesi gerektiğini söyledi. Kuru ve yaş üzümün yüksek miktarda bağışıklık güçlendiren vitamin ve besleyici bileşenler içerdiğini söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, özellikle okulların açılacağı ve havaların yavaş yavaş değişmeye başlayacağı bu dönemde grip, nezle gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevinde olduğunu belirtti. Zünbülcan, ", kalabalık sınıflarda pek çok bakteri ve virüs ile karşılaşacak olan çocuğunuzun hastalanmasını önlemede etkilidir" diye konuştu.

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Boy uzatan, okul başarısını artıran bu besin şaşırtıyor
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