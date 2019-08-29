Uykuya dalmak için ne yapmak gerekir? Hızlı uykuya dalma yöntemi

Bu kadar çabuk uyuyakalmak genellikle sihirli bir büyüyü gerektiriyor, ancak tıpkı büyü gibi, pratikt yaptıkça 10 saniyede uykuya dalabiliyorsunuz. Aşağıdaki yöntemin tamamlanması 120 saniye sürüyor, ancak son 10 saniye süreye ulaşmak için bu yöntemi birkaç kez tekrarladığınız takdirde başarılı olacağınız söyleniyor.

Askeri yöntem

İlk olarak Sharon Ackerman tarafından bildirilen popüler askeri yöntem "Relax and Win: Championship Performance" adlı bir kitaptan geliyor.

Ackerman'a göre, ABD Donanması Uçuş Öncesi Okulu, pilotların 2 dakika veya daha kısa sürede uykuya dalmalarına yardımcı olmak için bir rutin oluşturdu. Pilotlar yaklaşık altı hafta sürdü, ancak işe yaradı. Hatta kahve içtikten sonra ve arka planda silah sesi gelirken bile uykuya dalmada başarılı oldular.

Bu uygulamanın oturmak zorunda kalan insanlar için bile işe yaradığı söyleniyor!

Askeri yöntem

Ağzınızdaki kaslar dahil tüm yüzünüzü rahatlatın.

Gerginliği gidermek için omuzlarınızı bırakın ve ellerinizin vücudunuzun yanına düşmesine izin verin.

Nefes ver, göğsünü gevşet.

Bacaklarınızı, uyluklarınızı ve baldırlarınızı gevşetin.

Rahatlatıcı bir sahne hayal ederek zihninizi 10 saniye boyunca temizleyin.

Bu işe yaramazsa, 10 saniye boyunca "düşünme" sözlerini tekrar tekrar deneyin.

10 saniye içinde uyuya kalmalısın!

60 saniye içinde nasıl uykuya dalınır?

Nefes almanıza veya kaslarınıza odaklanan bu iki yöntem, düşüncelerinizi konu dışı bırakmanıza ve yatmanıza yardımcı olur.

Bu saldırıları deneyen bir acemi iseniz, bu yöntemlerin çalışması 2 dakika kadar sürebilir.

4-7-8 solunum yöntemi

Meditasyon ve görselleştirme güçlerini bir araya getiren bu nefes alma yöntemi pratikte daha etkili hale gelir.

Hazırlamak için, dilin ucunu ağzınızın çatısına, iki ön dişinizin arkasına yerleştirin. Dilinizi her zaman orada tutun ve gerekirse dudaklarınızı temizleyin.

4-7-8 solunum bir döngü nasıl yapılır:

Dudaklarınızı hafifçe ayırın ve ağzınızdan nefes alırken boğucu bir ses çıkartın.

Sonra dudaklarını kapat ve burnundan sessizce nefes al. Kafanda 4'e kadar say.

Sonra nefesini 7 saniye tut.

Ardından, 8 saniye boyunca (bir ses ile) nefes verin.

Her döngünün sonunda çok uyanık olmaktan kaçının. Dikkatsizce uygulamaya çalışın.

Bu döngüyü dört tam nefes için tamamlayın. Beklenenden daha erken gevşeme hissederseniz, vücudunuzun uyumasına izin verin.

