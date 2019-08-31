Adet kanaması nasıl durdurulur? Adet kanamasını azaltan besinler nelerdir?

Kadınların adet dönemlerinde kanamaları her vücutta farklı olmaktadır. Kişiden kişiye değişiklik gösteren kanama miktarı, bazen çok fazla olabilmektedir. Bu gibi durumlarda basit çözümler adet kanamasının azalmasını sağlamaktadır. Bazı çaylar veya besinlerin adet kanamasını azalttığı bilinmektedir. Bu yöntemlerin dışında doktor kontrolünde de tedavi edilebilmektedir.

İlaç tedavisi şu durumlarda ilk tedavi olarak önerilir

Belirli bir ilaç sizin için uygun değilse veya bir ilaç denenmiş fakat işe yaramamışsa doktorunuz başka bir ilaç önerebilir. Bazı ilaçlar kanamanızın miktarını azaltır, bazıları kanamayı tamamen keser ve bazıları aynı zamanda gebeliğe karşı da koruyucudur. Doktorunuz her bir ilacın nasıl çalıştığını, muhtemel yan etkilerini size açıklayarak hangi ilacın sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olur.

Adet sancısı nasıl geçer?

Adet sancısına; sıcak içecekler, özellikle bitki çayları iyi gelir. Adet sancısı sırasında öğünlerinizi hafif tutun ve azar azar sık sık yiyin. Alt karın bölgesine avuç içi ve parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın. Koltuğa oturduğunuzda ve yatağa yattığınızda ayaklarınızın altına yastık koyarak uzatın. Sancıların şiddetlendiği zamanlarda ılık bir duş iyi gelecektir. Hafif bir yürüyüş sancıyı hafifletebilir. Düzenli egzersizin ve fazla kilolardan kurtulmanın adet sancılarını azalttığı bilinmektedir.

Regli sancısına iyi gelen besinler nelerdir?

Zencefil

Birkaç parça zencefili demliğin içine koyup üstüne sıcak su ekledikten sonra içine birkaç dilim limon atıp biraz demleyin. Günde 2-3 bardak tüketildiğinde regli sancılarının büyük ölçüde azaldığı bilinmektedir. Tadı biraz acı olabileceğinden içine 1 çay kaşığı bal koyulması daha güzel bir tat sağlamaktadır.

Fesleğen

Fesleğeni suda kaynatıp bir bardağın ağzını kapatarak 20 dakika kadar demleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi halinde regli sancısının azaldığını ve hatta geçtiği görülmektedir. Fesleğenin rahatlatıcı etkisi kasık bölgesindeki ağrılara da iyi gelmektedir.

Tarçınlı su regli ağrısını azaltır

Ilık veya sıcak suya bir çay kaşığı tarçın atıp iyice karıştırdıktan sonra içildiğinde regli ağrısına büyük ölçüde iyi geldiği bilinmektedir. Günde 2-3 bardak tüketmek vücudu rahatlatacaktır.

Regli döneminde kafeini azaltın!

Kafein veya kafein içeren içecekler regli döneminde tüketildiğinde ağrıların artmasına neden olmaktadır. Olabildiğince az ya da mümkünse hiç kafein tüketmemek daha rahat bir regli dönemi geçirilmesini sağlamaktadır.